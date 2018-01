Derfor kan Puigdemont give Danmark problemer Den catalanske selvstændighedsbevægelses frontfigur, Carles Puigdemont, er i København. Dét er de ikke glade for i Madrid.

CATALONIEN Region i det nordøstlige Spanien med Barcelona som hovedby. Området har 7,2 mio. indbyggere, hvoraf cirka halvdelen er spaniere, der er flyttet til regionen. Catalonien har været en del af Spanien siden landets samling i 1479, til at begynde med med egne domstole og institutioner. Under Franco-diktaturet blev Catalonien undertrykt og det catalanske sprog forbudt. Efter Francos død og genindførelsen af demokrati i Spanien fik Catalonien atter selvstyre. Der er betydelig opbakning til løsrivelse i Catalonien, men selvstændighedsbevægelsens ønsker strider mod den spanske forfatning. Vis mere

Carles Puigdemont er nu i København - og det kan ende i ballade med spanierne.

En catalansk toppolitiker skal mødes med danske folkevalgte og deltage i en debat på Københavns Universitet om sit hjemlands løsrivelse fra Spanien.

Det er et besøg, der kan ende med at give de danske myndigheder hovedpine. Regeringen i Madrid har på forhånd meddelt, at den vil forsøge at få gen-udstedt en arrestordre på manden.

Men hvad handler det hele om? Det er balladen om en mand, en sag, en reaktion og et besøg. Og om Spaniens fremtid.

Hvem er Carles Puigdemont?

Spansk TV bragte nyheden om Puigdemonts besøg i København som topnyhed mandag morgen.

En mangeårig fortaler for catalansk løsrivelse fra Spanien. Han har i flere år været præsident for det regionale selvstyre, men kom i fokus i efteråret, da han officielt erklærede Catalonien selvstændigt efter en omstridt folkeafstemning.

Den var erklæret ulovlig af regeringen i Madrid, der sendte store politistyrker til Catalonien, hvor betjente trængte ind på valgsteder for at fjerne valgurner.

Kort efter vedtog et lille flertal i parlamentet i Barcelona, at regionen erklærede sig selvstændig. Reaktionen fra centralregeringen var at opløse det catalanske selvstyre og overtage magten over de catalanske institutioner og politiet.

Puigdemont selv måtte i al hast flygte fra Spanien, da myndighederne gik i gang med at arrestere fremtrædende politikere og selvstændighedsfortalere. Han søgte til Belgien, hvor han har opholdt sig siden.

Han har lagt op til, at han må styre Catalonien fra sit eksil i kølvandet på det omvalg til lokalparlamentet, regeringen i Madrid gennemtvang den 21. december. Det gav et flertal til løsrivelsespartierne.

Hvorfor vil spanierne have fat i ham?

I kølvandet på selvstændighedserklæringerne udstedte den spanske højesteret en arrestordre på Carles Puigdemont. Men den blev trukket tilbage i december for at undgå, at Puigdemont ville ende med at få asyl og at Spanien dermed tabte ansigt.

Men så kom meddelelsen om, at den catalanske leder ville besøge Københavns Universitet. Sker det, så vil vi atter aktivere den europæiske arrestordre, lød reaktionen fra Madrid. Det skal i givet fald besluttes af den spanske højesteret.

Ifald Spanien kræver ham anholdt i kraft af en udstedt europæisk arrestordre, forpligter det de danske myndigheder til at pågribe manden.

Spanierne vil have ham retsforfulgt for at opildne til oprør og for misbrug af offentlige midler.

Hvad skal han her?

Under sit ophold i Danmark skal den catalanske eksilleder blandt andet deltage i en debat om områdets løsrivelsesønsker på Københavns Universitet og samtidig mødes med en række danske folketingsmedlemmer fra blandt andre Udenrigspolitisk Nævn.

Men nogle folkevalgte vil ikke ses sammen med Carles Puigdemont. Liberal Alliances Henrik Dahl ønsker ikke at deltage i mødet:

»Vor samarbejdspartnere er centralregeringen i Madrid. Og grundlæggende synes jeg, det er en dårlig ide, at Catalonien løsriver sig fra Spanien, og derfor vil jeg ikke velsigne den dagsorden ved at dukke op«.

Hvad betyder en arrestordre?

Den europæiske arrestordre er en køreplan for udleveringer mellem EU's medlemslande, der skal strømline og fremskynde udleveringen af personer, som kræves stillet for retten i et af landene.