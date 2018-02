Adskillige dræbte efter luftangreb i Syrien begået af det syriske militær Det syriske militær anklages for at have brugt klorgas i de seneste angreb mod oprørskontrollerede områder.

Mindst otte personer meldes dræbt og adskillige såret i et luftangreb, som de russiske luftstyrker og syriske regeringsstyrker gennemførte onsdag mod et oprørsbelejret område øst for Damaskus. Det oplyser oppositionens lokale civilforsvar, De Hvide Hjelme.

Tirsdag blev godt og vel 60 civile dræbt under et angreb, der lammede redningsarbejdet og udløste krav om en øjeblikkelig våbenhvile, så der kunne ydes lægehjælp til de nødstedte.

Angrebene er led i et større bombetogt, der de seneste dages har kostet adskillige civile livet.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er dødstallet siden 29. januar steget til 384 – heriblandt 94 børn – som følge af de seneste angreb.

Regionen Ghouta, der ligger øst for hovedstaden, Damaskus, er hjem for omkring 400.000 mennesker, der er under belejring og fanget i krigens vold. Regionen, der har været under angreb siden slutningen af december, har præsident Bashar al-Assad længe kæmpet for at få under kontrol.

Den blodige militæraktion, som den syriske regering og russiske luftstyrker står bag, er også gået ud over den nordvestlige provins Idlib, der er et af de største oprørskontrollerede områder i Syrien.

Særligt er hospitaler og boligblokke blevet angrebet i offensiven mod Idlib, der er eskaleret, efter at militante grupper skød et russisk jagerfly ned i weekenden.

Fordrevne familier i skudlinje

Hjælpeorganisationen Red Barnet skriver i en pressemeddelelse onsdag, at eskaleringen af konflikten i Idlib har bragt tusindvis af børns liv i fare.

Mere end 30 skoler, som Red Barnet og organisationens partnere i området råder over, har holdt midlertidigt lukket af hensyn til børnenes sikkerhed.

Hundredvis af familier, hvoraf mange i forvejen er blevet fordrevet og er tvunget til at bo i telte, der ikke kan yde beskyttelse mod luftangreb, oplever i stigende grad at være i skudlinjen.

De har efterhånden ikke andre steder at tage hen Sonia Khush, Red Barnets direktør i Syrien

»Børn og deres familier flygter i håb om at nå i sikkerhed og få hjælp, men nu forfølges de af bomber, der også rammer lejre og hospitaler. De har efterhånden ikke andre steder at tage hen«, siger Red Barnets direktør i Syrien, Sonia Khush.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, fortalte tv-kanalen BFM-TV, at det tyder på, at Assads regering har brugt klorgas i de seneste angreb mod de oprørskontrollerede områder.

En efterforsker, der er udsendt af FN, oplyste tirsdag, at hans hold var i gang med at efterforske anklagerne om, at der to gange er blevet kastet bomber, som angiveligt indeholdt klorgas.

Organisationen Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) oplyser onsdag, at man vil undersøge sagen.

Oversættelse: Christoffer Østergaard