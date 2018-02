Græske politikere er mistænkt i stor bestikkelsessag Tidligere regeringschefer og en nuværende EU-kommissær er blandt de mistænkte for at have modtaget bestikkelse af en medicinalkoncern.

En redegørelse fra den græske anklagemyndighed viser, at 10 højt profilerede politikere, heriblandt to tidligere ministerpræsidenter og en topembedsmand i EU, kan sættes i forbindelse med beskyldninger om bestikkelse i en sag, som også involverer en stor schweizisk producent af lægemidler.

Torsdag overbragte to anklagere fra en antikorruptionsenhed deres rapport til det græske parlament. Fokus rettes her i særlig grad mod beskyldninger, der kommer fra tre vidner, som alle skal have været ansatte hos medicinalgiganten Novartis, da virksomheden angiveligt bestak græske politikere for at få lettet lægemidlernes vej ind på det græske marked og sikre, at prisen på dem kom til at ligge på et kunstigt højt leje.

Anklagerne regner med, at bestikkelsessummerne udgjorde flere millioner euro, og den græske stat kan endda have lidt tab for flere milliarder i en periode, hvor landet ellers befandt sig på randen af et økonomisk sammenbrud.

Den største skandale i nyere græsk historie Dimitris Papangelopoulos, vicejustitsminister

Rapporten bygger på udsagn fra omtrent 20 personer, men de alvorligste beskyldninger kommer fra de tre vidner. Deres navne er ikke blevet offentliggjort, men de alle har udtalt sig til amerikanske FBI, som har bistået de græske myndigheder i undersøgelsen.

Ifølge anklagemyndighederne modtog græske embedsfolk penge fra Novartis i perioden 2006-2015, mens den græske regering var under pres fra internationale kreditorer, der forlangte nedskæringer for at undgå, at finanskrisen eskalerede yderligere.

Blandt de mistænkte i sagen er to tidligere ministerpræsidenter, Antonis Samaras og Panagiotis Pikramenos, og EU’s nuværende kommissær for migration, Dimitris Avramopoulos.

I alt kom navne på 10 politikere frem, da rapporten torsdag blev fremlagt i parlamentet af lederen af dets såkaldte kommission for transparens, Tasia Christodoulopoulou fra regeringspartiet Syriza. De 10 mistænkte politikere afviser alle beskyldninger.

I henhold til græsk lovgivning kan politikerne ikke umiddelbart retsforfølges. Den slags sager henvises i første omgang til parlamentet, som skal ophæve deres immunitet, før der kan rejses tiltale.

Siddende ministerpræsident Alexis Tsipras mødtes onsdag med topfolk fra sit parti, Syriza, for at diskutere sagen, men undlod overraskende at opfordre til nedsættelse af en parlamentskommission. Han har stadig ikke truffet sin beslutning om, hvad næste skridt skal være i sagen.

Hans vicejustitsminister med ansvar for sager om korruption, Dimitris Papangelopoulos, kalder sagen for »den største skandale i nyere græsk historie«, altså siden Grækenland i begyndelsen af 1800-tallet frigjorde sig fra Det Osmanniske Rige.

Politikere afviser korruption

I det konservative Nyt Demokrati, som både Antonis Samaras og Panagiotis Pikramenos er medlemmer af, vækker beskyldningerne vrede.

Samaras selv raser og kalder anklagerne for »den værste, den groveste og mest latterlige konspirationsteori nogensinde« og udtaler, at han nu vil tage retslige skridt mod ministerpræsidenten og vicejustitsministeren.

I et radiointerview omtalte den mistænkte kommissær Avramopoulos, der var sundhedsminister i 2006-2009, sagen som »en sammensværgelse uden sidestykke, som ikke kunne finde sted i noget andet EU-land« og kaldte beskyldningerne for et produkt udtænkt af »syge sind«.

Lederen af Nyt Demokrati, Kyriakos Mitsotakis, beskylder Tsipras’ regering for at »ønske at bagvaske et helt parti«.