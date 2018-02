Tysk metalindustri indgår overraskende aftale om 28 timers arbejdsuge til småbørnsforældre Det vil fremover være muligt for småbørnsforældre og andre med behov i metalbranchen i den tyske delstat Baden-Württemberg for en periode at gå ned i tid til en 28-timers arbejdsuge.

Når fire millioner arbejdere samlet stiller et krav, er det svært at overhøre.

Det har arbejdsgiverforeningenGesamtmetall måttet sande, efter seks forhandlingsrunder med fagforeningen IG Metall er mundet ud i en indrømmelse til arbejderne: Frem over vil de have ret til i en periode på to år at gå ned på en 28-timers arbejdsuge for bagefter at vende tilbage til de normale 35 timer om ugen.

Det skriver dagbladet Information.

Metalarbejderne havde stillet ordningen som krav for en ny overenskomst for delstaten Baden-Württemberg i det sydlige Tyskland. De har gennemført tre 24-timers strejker, og det giver nu resultater.

Retten til periodevis deltid omfatter også ansatte, der for eksempel har ældre familiemedlemmer at pleje, og en del af løntabet kompenseres i den to-årige periode.

Et af fagforeningens mål med den nye aftale er at få flere kvinder fra deltid til fuldtid. Det skal være muligt at have en fuldtidsstilling og vide, at man kan gå på deltid, hvis der bliver behov for det.

Men det er også vigtigt for mange af medlemmerne, at fædrene i metalindustrien har tid til at være mere hjemme med deres børn, når de er helt små, så der kommer mere lighed i familiestrukturen.

»Det er jo de helt prægende år for børn, hvor man opbygger nære forhold til dem. Vores fædre eller bedstefædre arbejdede konstant og var aldrig hjemme«, siger Patric Succo, der er maskinfører på en Mercedes-Benz-fabrik.

Tyskerne er foran Danmark

Thomas P. Boje, der forsker i familie og arbejdsmarked på Roskilde Universitet, er overrasket over, at en så progressiv aftale kommer fra en af de mest mandsdominerede brancher.

Metalarbejderne plejer at prioritere arbejde, løn og en traditionel familiepolitik, pointerer han, men når de vender rundt på hælen og pludselig prioriterer mere ligestillede familieforhold, tyder det på, at vi kan forvente lignende toner fra andre faggrupper.

»Der er ingen tvivl om, at når en faglig forening med fire millioner medlemmer og måske den stærkeste faggruppe i Europa går foran, så vil det brede sig. Det vil måske endda blive endnu mere, for 28 timer i en periode er måske godt nok nu, men kravene til familien bliver større i de kommende år, for velfærdsstatens hjælp bliver ikke mere generøs«, siger Thomas P. Boje.

Han så gerne, at noget lignende blev foreslået herhjemme, hvor arbejdsmarkedsforholdene også er helt afgørende for ligestilling mellem kønnene. Men i Danmark sakker vi bagud i forhold til vores naboer mod både syd, nord og øst.

»Den danske familiepolitik har hængt bagefter meget længe. Vi har været enormt langmodige i forhold til ligestilling på det område sammenlignet med både Norge og Sverige. Det er nok grundet i, at vi har en industri, som er præget af små virksomheder, og en meget mere traditionel måde at tænke løn- og arbejdsvilkårskamp på end i eksempelvis Sverige og Norge«, siger forskeren.

Enhedslisten foreslog for tre år siden, at forældre til børn og vuggestue- og børnehavealderen skal have ret til at gå på deltid og hæve supplerende dagpenge i et år, men det er ikke blevet til noget.

Hvis den slags nytænkende aftaler skal vinde indpas, kræver det, at de kommer fra faglige organisationer, fordi ønskerne er sværere at overhøre, når de kommer fra de ansatte, end hvis de kommer fra politikere, mener Thomas P. Boje. Men selv om de danske overenskomstforhandlinger er i fuld gang, har vi ikke herhjemme set lignende initiativer med rod i fagforbundene.

Småbørnsforældrenes arbejdstid ligger ellers danskerne på sinde. Ifølge en undersøgelse, Ugebrevet A4 fik foretaget i 2015, mener op mod halvdelen af danskerne, at deltid skal være en ret for forældrene til de små hoveder.