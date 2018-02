USA: Nordkorea sprang fra to timer før et aftalt hemmeligt møde med vicepræsident Ifølge Det Hvide Hus havde Nordkorea ønsket et møde med den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, under åbningen af Vinter-Ol. Men i sidste øjeblik fik Nordkorea alligevel kolde fødder.

Da den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, tidligere på måneden ankom til Sydkorea, var planen, at han ikke kun skulle overvære åbningen af Vinter-OL.

Han skulle også i al hemmelighed mødes med Kim Yo-jong, søsteren til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, samt Kim Yong Nam, Nordkoreas ceremonielle statsoverhoved. De to var ligesom Pence kommet til Sydkorea i anledning af Vinter-OL.

Men mødet blev aldrig til noget. Det var planlagt til at finde sted lørdag den 10. februar i den sydkoreanske præsidents embedsbolig i centrum af hovedstaden Seoul, men to timer før mødet fik Nordkorea kolde fødder og aflyste.

Avisen Washington Post bragte i sin onlineudgave onsdag morgen først nyheden om det kuldsejlede møde, og kort tid efter offentliggørelsen bekræftede Det Hvide Hus oplysningerne i en officiel udtalelse.

Ifølge Det Hvide Hus var det nordkoreanske styre blevet vred over, at Pence op til det planlagte møde havde deltaget i en offentlig begivenhed sammen med nordkoreanske afhoppere og lovet nye og endnu skrappere sanktioner over for Nordkorea.

»Nordkorea havde fristet med et møde i håb om, at vicepræsidenten ville bløde sin retorik op, hvilket ville have overladt verdensscenen til deres propaganda under vinterlegene«, sagde den amerikanske vicepræsidents stabschef, Nick Ayers, ifølge nyhedsbureauet Reuters i udtalelsen onsdag morgen fra Det Hvide Hus.

Nøje strategi

Nyheden om det aflyste møde skabte straks overskrifter verden rundt, fordi det angiveligt er første gang, at så højtstående folk i Trump-regeringen havde aftalt at sætte sig ned ansigt til ansigt med repræsentanter for det nordkoreanske styre.

Forberedelserne op til det planlagte møde havde da også været ganske omfattende fra amerikansk side.

Ifølge Washington Post fik USA forud for vinterlegene efterretninger om, at Nordkorea ønskede et møde med Mike Pence. Alligevel lå intet fast, da Pence den 8. februar ankom til Sydkorea.

Inden da havde Pence dog haft et møde med den amerikanske præsident, Donald Trump, i det ovale værelse, hvor også den nationale sikkerhedsrådgiver H.R. McMaster og stabschef John F. Kelly havde været til stede, mens CIA-chef Mike Pompeo deltog over telefonen, og forsvarsminister Jim Mattis og udenrigsminister Rex Tillerson løbende blev holdt underrettet.

Her blev det aftalt, at Pence på et eventuelt møde ikke skulle forsøge at åbne en forhandling med nordkoreanerne, men derimod aflevere et hårdt budskab om, at Nordkorea skulle afskaffe sine atomvåben.

Da Mike Pence ankom til Sydkorea den 8. februar, enedes USA og Nordkorea om et møde lørdag den 10. februar lidt over middag.

Selv om det skulle foregå i den sydkoreanske præsidentbolig, skulle den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, ikke være til stede.

USA: Morderisk regime

Stemningen var dog på forhånd anstrengt.

Allerede inden sin ankomst til Sydkorea havde Mike Pence advaret verden om ikke at lade sig forblinde af Nordkorea og havde beskyldt styret for at ville misbruge vinterlegene til at lave en charmeoffensiv, der skullle tage opmærksomheden væk fra styrets atomprogram og massive undertrykkelse af menneskerettighederne.