Den hårde Brexit-fløj presser May med liste af krav Hardlinerne hos de britiske konservative beskyldes for at tage premierminister May som gidsel.

Theresa Mays konservative regering er indhyllet i en tung røg af krigerisk retorik, og modstanderne er lige nu hverken EU eller Labour, men andre konservative.

Torsdag skal regeringens såkaldte ’krigskabinet’ mødes for at forsøge at finde et internt kompromis om, hvad der skal ske med Storbritannien efter Brexit. Forud for mødet har 62 konservative sendt et brev med krav til premierministeren, der fra den 'bløde' fløj omtales som en »gidseltagning« af Theresa May.

Mange af de 62 menige parlamentarikere er tilknyttet gruppen European Research Group (ERG), der ledes af den markante talsmand for et 'hårdt' Brexit, Jacob Rees-Mogg.

Regelautonomi

Brevet holder Theresa May fast på den vision for et Storbritannien uden for EU's indre marked og toldunion, som Theresa May selv fremsatte sidste år i en tale i Lancaster House. De 62 kræver desuden, at regeringen skal sikre »fuld regelautonomi« og sørge for, at Storbritannien kan ændre sine love uden tilladelse fra EU, så snart landet træder ud i marts 2019.

ERG vil også sikre, at Storbritannien kan begynde at forhandle frihandelsaftaler med andre lande allerede i overgangsperioden.

I forhandlingerne med den britiske regering har EU-Kommissionen krævet, at Storbritannien i overgangsperioden fortsat følger alle EU's regler og lovgivning såvel som EU-domstolens afgørelser for fortsat at få adgang til det indre marked.

Kommissionen tilbyder en knap to år lang overgangsperiode frem til udgangen af december 2020. Den britiske regering søger en overgangsperiode, der i udgangspunktet er to år lang, men ikke har nogen fast udløbsdato, skriver BBC med henvisning til regeringspapirer, der angiveligt er blevet forelagt andre EU-lande onsdag.

»Storbritannien mener, at periodens længde simpelthen bør fastsættes af, hvor lang tid det tager at forberede og implementere de nye processer og nye systemer, som vil bære det fremtidige partnerskab«, står der ifølge BBC i dokumentet.

Det har britisk erhvervsliv efterspurgt, men det kan øge spændingerne internt i det konservative parti.

Den britiske regering ønsker også en mekanisme til at klage over ny EU-lovgivning, som fremlægges i overgangsperioden, skriver BBC.

Den konservative parlamentariker Nicky Morgan, der arbejder for et 'blødt' Brexit med fortsat tæt tilknytning til EU, siger til The Guardian, at brevet til May ikke er et brev, men et krav om løsepenge.

»ERG mener tydeligvis, at de holder premierministeren som gidsel«, siger hun.

Efter konservative regler er 48 parlamentarikere nok til at udløse et opgør om formandsposten - en trussel der har rumlet længe.

Tegn på kompromis

Ifølge Aarti Shankar, der er analytiker ved den liberale tænketank Open Europe, illustrerer brevet Theresa Mays interne problemer.

»Det viser, hvilket pres premierministeren er under, og de besværligheder hun får med at opnå enighed og få støtte fra alle medlemmer af sit parti, hvilket hun absolut vil have brug for, når parlamentet skal stemme om den endelige Brexit-aftale«, siger analytikeren.