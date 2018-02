Nyt håb for indespærrede borgere i Ghouta: FN vedtager 30 dages våbenhvile i Syrien Lørdag tilførte FN's Sikkerhedsråd nyt håb til de hundredtusinder af beboere i det østlige Ghouta, en forstad til Damaskus, der i lang tid er blevet bombet fra luften af Assads og Putins tropper.

Bombetogterne fra den syriske præsident Assads styrker ind over selve Damaskus og ud mod den belejrede østlige del af forstaden Ghouta tog til i løbet af lørdag. Samtidig sad FN's sikkerhedsråd og forhandlede sig frem til en våbenhvile.

FN's Sikkerhedsråd har i flere dage skullet stemme om et svensk-kuwaitisk resolutionsforslag om 30 dages våbenhvile i Syrien, og ikke mindst i Østghouta har man holdt vejret. Men afstemningen blev udsat igen og igen, flere gange alene fredag. Forløsningen kom så endelig lørdag aften, da det omsider lykkedes at sikre opbakning omkring menneskeretsorganisationernes forslag om en våbenhvile på op til en måned, så man kan få nødforsyninger bragt ind og bragt de sårede i sikkerhed.

Rusland har indtil nu slået sig i tøjret med henvisning til, at FN’s Sikkerhedsråd ikke kan garantere, at oprørere med tilknytning til tererorbevægelser som Islamisk Stat og al-Qaeda samt den salafistiske, jihadistiske nationale bevægelse Nusra vil overholde våbenhvilen. Men nu har stormagten givet sig.

500 mennesker vurderes, ifølge syrisk Observatorium for Menneskerettigheder, døde, deriblandt cirka 120 børn, mens yderligere hundreder er såret. 400.000 mennesker er fanget i Ghouta. Bydelen har været under belejring siden 2013.

Den kraftige og konstante bombardement fra luften umuliggør, at medicin og mad kan nå frem, og situationen forværres kun af, at det ifølge iagttagere i høj grad synes at være hospitaler, der er målet for bomberne, typisk tøndebomber, som ved sprængning udskiller en væske, der gør, at offeret dør ved kvælning. I den engelske avis The Guardian forfølger syriske regeringstropper specifikt ambulancer med deres bombefly. Selv siger det syriske militær, at det kun går efter militære mål, og at de bevæbnede oprørere gør det vanskeligt ved at skjule sig blandt de civile.

Det gør det også svært at sætte præcist tal på de civile tab af liv, at man dårligt har tid til at komme ud og tælle efter, før det regner ned med nye bomber. Det vurderes, at hovedparten af de overlevende, hvoraf mange er børn, i Østghouta befinder sig i underjordiske bunkere uden de mest afgørende livsfornødenheder.

»Måske er der mange flere døde end 500«, siger Siraj Mahmoud, talsmand for de belejrede, til Reuters. »Vi har ikke kunnet tælle vore martyrer, fordi krigsflyene hele tiden er på vingerne«.

Mahmoud siger videre til Reuters, at »om vi så skal ud og løbe på vore ben og grave med hænderne for at redde folk, skal vi nok være der«.

En unavngiven aktivist i Ghouta, som Reuters har talt med, kalder situationen for »katastrofal«:

»Børnene har ikke spist i to dage i træk«, siger han. »De lokale myndigheder kan ikke fremskaffe mad til børnene. De voksne kan klare sig i længere tid end børnene«.

Østghouta er en af de sidste bastioner, der er tilbage for oprørerne mod præsident Assads styre. Mens kampene har bølget frem og tilbage, har man ind imellem regnet sig frem til, at oprørerne var ved at have tilkæmpet sig overmagten i landet, men længe er deres råderum blevet stadig mindre.