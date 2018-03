Røde Kors sikrer nødhjælp til borgere i glemt syrisk by 70.000 borgere i Afrinområdet lever under forhold, der kan sammenlignes med dem i Ghouta.

Efter flere ugers forhandlinger er det lykkedes for Røde Kors at skaffe nødhjælp frem til borgerne, der lever under frygtelige forhold i Afrin i det nordlige Syrien.

Byen har i mere end et år været under belejring af tyrkiske tropper, og borgerne lider under kampe mellem tyrkiske tropper, syriske tropper, kurdiske militser og forskellige terrorgrupper.

Derfor var det hårdt tiltrængt, at Røde Kors torsdag nåede frem med en konvoj af 29 lastbiler med mad, medicin, rent vand, tæpper og vintertøj til børn og voksne i byerne Afrin og Tal Rifaat.

»Der er 70.000 mennesker, som stort set ikke har adgang til noget som helst«, siger Bjarke Skaanning, der er katastrofechef i Dansk Røde Kors.

»Flere hundrede civile er blevet dræbt, og mange tusinde har været nødt til at flygte. 30 procent af borgerne i området har været nødt til at flygte i de seneste to måneder«.

Tre måneder uden nødhjælp

Den danske organisation har bidraget med finansiering af nødhjælpen, der bringes frem af Internationalt Røde Kors og Syriens Røde Halvmåne. Inde i byerne er det ifølge Bjarke Skaanning frivillige familiefædre, der sikrer, at nødhjælpen bliver fordelt.

»Røde Kors var sidst inde med nødhjælp den 3. december 2017, og vi har forsøgt siden da at komme ind igen. Men det er først lykkedes nu«, siger Bjarke Skaaning.

»Det har ikke været muligt at få en forhandling med alle parter i krigen før, men i går lykkedes det at få en aftale, som betyder, at vi får lov at køre ind med vores lastbiler og ud igen«, siger Bjarke Skaanning.

Røde Kors forsøgte 22. februar at bringe nødhjælp frem til Afrin, men måtte vende om, da de frivilliges sikkerhed ikke kunne garanteres, oplyser Røde Kors.

Nyt behov om en måned eller to

Bjarke Skaanning vurderer, at det vil være nødvendigt at sende en ny nødhjælpskonvoj om en måned eller to igen, men det vil kræve nye forhandlinger for at få en aftale om det.

Borgerne i Afrin lever under forhold, der ifølge katastrofechefen er næsten lige så belastende som borgerne i Goutha, der har fået langt mere opmærksomhed. Dog er der ikke luftangreb i Afrin-området i samme omfang.

»Men levevilkårene er tæt på at være sammenlignelige med dem i Goutha«, siger Bjarke Skaanning.