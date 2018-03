Myanmar advarer EU: Drop sanktioner eller vi ser mod Kina Den burmesiske regering advarer EU om, at landet vil knytte sig til Kina, hvis EU straffer Myanmar for forfølgelsen af rohingyaer. Anders Samuelsen kalder kritikken for »absurd«.

FN har det seneste år beskyldt Myanmar for etnisk udrensning på grund af burmesiske sikkerhedsstyrkers forfølgelse af det lille muslimske mindretal rohingyaerne.

Men nu advarer den burmesiske regering Danmark og resten af EU-landene mod at straffe Myanmar ved at indføre sanktioner.

»På vegne af hele regeringen vil jeg appellere til EU. Lad være med igen at isolere os«, siger Aung Hla Tun, der er Myanmars viceinformationsminister, i et interview med Politiken.

Han peger på, at nye sanktioner vil tvinge landet til at vende ryggen til Vesten og i stedet se mod Kina.

»Vi vil ikke have noget valg. Vi kan ikke stå alene«, siger Aung Hla Tun og tilføjer, at en alliance med Kina vil »skabe mange problemer«.

»Det vil have en stor indflydelse på alting. Udenrigspolitik. Handel. Kulturelle anliggender – og vores overgang til demokrati. Det er det, jeg er bekymret for. Vi vil blive tvunget til at gå tilbage til start. Jeg håber ikke, det sker«, siger han.

Sanktioner fra USA og EU

Kina har allerede investeret milliarder af kroner i Myanmar og står parat med endnu flere penge. De seneste år har regeringen i Myanmar søgt en tilnærmelse til EU og USA som modvægt til Kinas dominans, men den balancegang er nu truet på grund af de burmesiske sikkerhedsstyrkers forfølgelse af rohingyaerne.

USA besluttede i december sidste år at indefryse alle midler, der tilhører den burmesiske general, som indtil for nylig stod i spidsen for militærets aktioner mod rohingyaer i landets vestlige Rakhine-delstat. Flere fremtrædende amerikanske politikere presser på, for at USA skal indføre endnu bredere sanktioner.

I sidste måned fulgte EU’s udenrigsministre trop og er nu også ved at planlægge sanktioner, der skal ramme burmesiske generaler, så de hverken kan rejse til Europa eller have penge stående i europæiske banker. Samtidig har EU’s udenrigsministre gjort det klart, at de er parat til flere sanktioner, hvis situationen bliver forværret.

Dermed risikerer Myanmar igen at blive brændemærket af det internationale samfund, ligesom det skete under den militærjunta, der holdt landet i et jerngreb i flere årtier frem til det seneste valg i 2015.

Ifølge viceinformationsminister Aung Hla Tun frygter Myanmars regering i særlig grad, at EU også ophæver den særlige adgang, som landet har til EU’s markeder som belønning for den demokratiseringsproces, der blev sat i gang omkring valget i 2015: »Jeg er meget bekymret«, siger han og beskylder EU for at lade sig presse af islamiske lande og indflydelsesrige politikere, som sympatiserer med rohingyaerne.

Aung Hla Tun blev for kun to måneder siden udnævnt til viceinformationsminister med det formål at forsvare Myanmar over for international presse. Politiken er et af de første vestlige medier, som han giver interview til fra sit kontor i den burmesiske hovedstad, Naypyidaw.

Foto: Claus Blok Thomsen Myanmars viceinformationsminister, Aung Hla Tun.