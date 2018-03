Analyse: Bliver der fred nu?

Det seneste år har den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, hældt ukvemsord i hovedet på hinanden i en lind strøm og truet med at udslette hinandens lande.

Men faktum er også, at de to mænd ligner hinanden på afgørende punkter. De er begge parate til at spille højt spil og gribe chancen, når den opstår.

Resultatet af den gensidige kemi er det historiske topmøde, som tilsyneladende nu skal finde sted til maj, hvor Donald Trump og Kim Jong-un skal møde hinanden på et endnu ikke aftalt sted.

Allerede nu står det klart, at de begge har været villige til at sluge nogle store kameler for hver især at opnå det, de går efter.

Lad os tage de to mænd en ad gangen og begynde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Han har det seneste år givet ordre til et utal af missilaffyringer, der skulle vise, at han snart ville være i stand til at udslette hele det amerikanske fastland ved blot et enkelt tryk på den berømte atomknap.

Mange politiske kommentatorer i Danmark og andre lande betegnede ham som rablende vanvittig, hvilket var en massiv fejlvurdering, fordi Kim Jong-un hele vejen igennem har optrådt brutal, men yderst rationel i forhold til sin egen logik.

Hans mål har været at tvinge USA til at anerkende Nordkorea som en atommagt for derefter - når begge lande kunne sidde som ligeværdige partnere rundt om bordet - at indlede forhandlinger om at normalisere forholdet mellem Nordkorea og USA.

Det mål er Kim Jong-un nu kommet betydelig nærmere, selv om det endnu er alt for tidligt at spå om, hvorvidt det også vil lykkes i sidste ende.

Den kamel, som Kim Jong-un ikke tidligere har villet sluge, handler om landets atomvåben, som har været Nordkoreas bedste garanti mod et amerikansk militært angreb. Det helt afgørende er, at Kim Jong-un tilsyneladende nu signalerer villighed til at opgive sit atomprogram til gengæld for en normalisering af forholdet til USA.

Lad os derefter vende blikket mod USA.

For Donald Trump har det ikke bare været provokerende, at han som leder af verdens stærkeste militærmagt blev pisket rundt i manegen af et land, som på den internationale scene ville være fuldkommen ubetydeligt, hvis ikke det var fordi, at det havde atomvåben.

Det rigtigt alvorlige for Trump har dog været, at den nordkoreanske atomtrussel bare i hans korte tid som præsident har vokset fra at være alvorlig til at blive meget alvorlig.

Det er kommet bag på stort alle militære eksperter og efterretningstjenester, hvor store fremskridt Nordkorea har gjort i forhold til at få den specialiserede viden, der skal til for at fremstille langtrækkende atommissiler. Derfor er Nordkorea det seneste år rykket op som nummer et på listen over trusler mod den amerikanske, nationale sikkerhed.

Hidtil har Donald Trump forsøgt at afmontere atomtruslen gennem hårde sanktioner og trusler om et militært overraskelsesangreb på Nordkorea, mens han har hånet både sin egen udenrigsminister, Rex Tillerson, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, for at foreslå forhandlingsvejen.

Trump har dog ikke tidligere helt afvist forhandlinger med Nordkorea, men har stillet som betingelse, at Nordkorea skulle opgive sit atomprogram, før reelle forhandlinger overhovedet kunne komme på tale.

Den stejle holdning har Donald Trump nu blødt op på ved at acceptere et møde med den nordkoreanske leder, før egentlige drøftelser er kommet igang.

Meget kan stadig gå galt. Den gensidige skepsis mellem USA og Nordkorea er stadig stor, men begge lande har en interesse i at få nedtonet konflikten på Den Koreanske Halvø, der ellers potentielt kan føre verden ud i en atomkrig.

Andre steder - bl. a. i Mellemøsten - har historien vist, at de største gennembrud nogle gange kommer mellem de fjender, der har stået stejlest over for hinanden.

Om det også vil ske nu, har vi endnu til gode at se.