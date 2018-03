Putin mener, at jøder, tatarer eller ukrainere kan stå bag indblanding i USA's valg Ruslands præsident afviser overfor amerikansk tv-station indblanding i den amerikanske valgkamp.

Vladimir Putin, den russiske præsident, anklager jøder, tatarer og ukrainere for »måske« at stå bag russisk indblanding i den amerikanske valgkampagne i 2016.

Måske er de ikke engang russere, men ukrainere, tatarer eller jøder... Vladimir Putin

Det gør han i et interview med det amerikanske NBC News.

Den russiske stærke mand siger, at det ikke er noget, han er optaget af – »Det rager mig en høstblomst« – når det påstås, at Rusland skulle have blandet sig i den amerikanske valgkamp.

Men han foreslår så, at nogen, som udgiver sig for at være russere, kan have været ansvarlige: »Måske er de ikke engang russere, men ukrainere, tatarer eller jøder«.

Bemærkningen faldt fredag og vakte i weekenden - hvor det også blev udsendt på print af Kreml - postyr i USA, da flere demokratiske kongresmedlemmer protesterede og bad Trump tage afstand fra Putins »intolerance«, skriver amerikanske medier.

Sammenligner med antijødisk smædeskrift

Den store amerikansk-jødiske paraplyorganisation, AJC, sammenligner Putins udfald med det gamle antisemitiske smædeskrift, »Zions Vises Protokoller«, som anklager jøder for at stå bag en global sammensværgelse.

Putin siger, at han er ligeglad med påstanden om indblanding i den amerikanske valgkamp, fordi han ved, at den russiske regering ikke står bag.

I interviewet anfører Putin, at Rusland hverken har redskaberne eller viljen til at blande sig i andres valg. Han kritiserer også USA for at afvise et russisk forslag om at samarbejde om cybersikkerhed.

»Hvorfor har I besluttet, at russiske myndigheder, inklusive mig selv, gav nogen tilladelse til dette«, spørger Putin i interviewet. »Måske er de ikke engang russere, men ukrainere, tatarer eller jøder, men med russisk statsborgerskab, som også bør tjekkes. Måske har de dobbelt statsborgerskab eller greencard; måske betalte USA dem for det«.

Beder om beviser

Rusland ville ifølge Putin ikke tillade andre at blande sig i russiske affærer og blander sig ikke selv i andres.

Han beder om beviser på, at Rusland skulle have blandet sig. Da NBC spørger, om han vil standse de folk, som måtte have blandet sig, svarer han, »vi kan ikke reagere på det, hvis de ikke har krænket russisk lov«.

Den amerikanske undersøger, Robert Mueller, der står i spidsen for en officiel afdækning af affæren, anklagede i sidste måned 13 russere og tre firmaer for at blande sig i valgkampen mellem Hillary Clinton og den senere vinder, Præsident Trump.

Israels regering tøver

Flere israelske politikere og aviser kritiserer Putin for udfaldet mod jøder.

Men den israelske regering undlod i weekenden ifølge Jerusalem Post at reagere, »åbenbart på grund af de ekstremt følsomme forbindelser til Rusland«, som i øjeblikket har militære styrker i nabolandet, Syrien, til støtte for Assad-regimet.

Den israelske regeringsleder, Benjamin Netanyahu, taler ifølge den israelske avis jævnligt med Putin, besøger Rusland to gange om året »og siger, at han har udviklet et særligt forhold til den russiske præsident«.

Sidste år sagde Putin ifølge den israelske avis, Haaretz, at »påstandene om russisk indblanding i det amerikanske valg minder mig om anti-semitisme. En dum mand, som ikke kan stille noget op, ville anklage jøder for hvad som helst«.