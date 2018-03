FN’s særlige rapportør vil stille Aung San Suu Kyi og Myanmars generaler til regnskab Forbrydelser mod rohingyaer bærer kendetegn på folkedrab, og generalerne samt regeringen i Myanmar bør stilles til regnskab, mener FN-rapportør.

Burmesiske sikkerhedsstyrkers forfølgelse af det lille muslimske mindretal rohingyaerne bærer »kendetegn på folkedrab«, fastslog FN’s særlige rapportør om Myanmar, Yanghee Lee, da hun sent mandag i Genéve redegjorde for situationen i Myanmar til FN’s menneskerettighedsråd.

Hun anslog, at mindst 6.700 rohingyaer er blevet dræbt - heraf mindst 730 børn på under fem år - og at der er »troværdige rapporter« om udbredte og vilkårlige henrettelser, hvor rohingyaer bl. a. er blevet brændt ihjel levende.

»Jeg er blevet mere overbevist om, at udførte forbrydelser bærer kendetegnene på folkedrab«, sagde hun ifølge nyhedsbureauet AFP og opfordrede samtidig »på det stærkeste« til, at de ansvarlige bliver stillet til regnskab.

Dermed gentog hun en opfordring, som FN’s menneskerettighedschef Zeid Ra’ad Al Hussein kom med i sidste uge om at sætte gang i en international undersøgelse, der skal forberede et anklageskrift om overgreb begået i Myanmar, så en sag kan blive ført ved Den Internationale Straffedomstol.

De seneste måneder er omkring 700.000 rohingyaer flygtet til nabolandet Bangladesh, hvor de nu lever under stærkt kummerlige forhold i interimistiske flygtningelejre.

Krav om retsforfølgelse rykker op

I Genéve mandag sagde Yanghee Lee ifølge AFP, at kravet om retsforfølgelse »må rettes mod de individer, som gav ordrerne og udførte krænkelser mod individer og hele etniske og religiøse grupper«.

Det var en direkte hentydning til de generaler og soldater, der har stået bag forfølgelsen af rohingyaerne. Men Yanghee Lee lod samtidig forstå, at også Myanmars reelle regeringsleder, Aung San Suu Kyi, og muligvis også andre ministre og ledende politikere i landet bør retsforfølges.

»Regeringsledelsen, som ingenting gjorde for at skride ind, stoppe eller fordømme disse handlinger, bør også stilles til regnskab«, sagde hun ifølge AFP.

Aung San Suu Kyi har stort set afholdt sig fra offentligt at kommentere forfølgelsen af rohingyaerne, hvilket internationalt har fået kritikken til at hagle ned over hende.

International forargelse

Andreas Kiaby, der er landechef i Myanmar for Folkekirkens Nødhjælp, vurderer, at FN-kravet om retsforfølgelse markerer et afgørende skift. Hvor store dele af det internationale samfund tidligere blot har fordømt forfølgelsen af rohingyaerne, bliver fokus nu i større grad rettet mod at få de ansvarlige stillet til regnskab.

»Når overgrebene er så omfattende og systematiske som i Myanmar, så er det svært at ignorere spørgsmålet om, i hvilket omfang medlemmer af den civile regering også har et ansvar - i bedste fald fordi den ikke har gjort nok for at stoppe overgrebene, og i værste fald fordi personer i regeringen har været med til at drive en politik, som understøtter overgrebene«, siger han.

Andreas Kiaby fornemmer, at der i EU og andre steder i Vesten er så stor opstandelse over forfølgelsen af rohingyaerne, at opbakningen til en retsforfølgelse er massiv - også for at undgå tidligere fejltagelser, hvor FN ikke greb ind over for folkemord i bl. a. Rwanda og på Balkan.

Derfor tror han også, at diskussionen om retsforfølgelse kan blive en såkaldt game changer i Myanmar, som potentielt kan føre til, at de burmesiske myndigheder ikke i samme grad som tidligere tør forfølge og diskriminere rohingyaerne.