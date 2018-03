Skandale kan sende Japans premierminister ud på den politiske mødding

Det har i særlig grad vakt røre i offentligheden, at nogle af de slettede passager også viste, at premierminister Shinzo Abe, finansminister Taro Aso og skolelederen Yasunori Kagoike alle har tilknytning til en organisation, som hylder Japans imperialistiske fortid på samme måde som Yasunori Kagoikes skole.

Folkelig forargelse

Nancy Snow, der er professor i public diplomacy på Kyoto University, peger på, at skandalen har vakt en vrede i mange japanere, som ellers ikke i det daglige går op i politik.

»Vælgerne reagerer på, at der hele tiden kommer mere og mere frem, samtidig med at regeringen forsøger at gøre andre til syndebukke. Det er meget brutalt og kynisk«, siger hun.

Der har indtil videre ikke vist sig nogen beviser for, at Shinzo Abe eller hans kone Akie skulle have beordret finansministeriet til at slette i sine dokumenter. Men en medarbejder i den afdeling i finansministeriet, der stod for salget af jorden til den omstridte skole, begik tidligere på måneden selvmord, og han skulle angiveligt have efterladt en seddel om, at han var blevet tvunget til at forfalske dokumenterne.

Den oplysning er ifølge The Economist hverken blevet be- eller afkræftet af politiet, og selvmordet klæber sig nu til Shinzo Abe.

Ulmende oprør

Med sin valgsejr sidste år havde han udsigt til at blive den længst siddende japanske premierminister i efterkrigstiden.

Til efteråret skal der være kongres i hans parti, LDP, hvor partimedlemmerne er gået med til at ændre reglerne, så han kan stille op til en tredje periode som partiformand. Indtil for nylig syntes hans genvalg at være en formsag, men nu begynder potentielle rivaler at røre på sig.

Tidligere på måneden skrev et af partiets unge og helt store håb, Junichiro Koizumi, et indlæg i en avis, hvor han understregede, at det ikke duede at tørre skandalen i finansministeriet af på embedsmændene.

»Hvis disse forfalskninger er rigtige, er vi nødt til at fortælle sandheden til befolkningen«, skrev han med slet skjult adresse til Shinzo Abe og hans kone.

Selv om skandalen først og fremmest er et indenrigspolitisk anliggende, kan den også få konsekvenser for omverdenen. En af Shinzo Abes største politiske mærkesager er et ønske om at få ændret landets pacifistiske forfatning, så japanske selvforsvarsstyrker - som Japans militær officielt kaldes - i højere grad kan deltage i internationale aktioner.