EU betaler for overvågning af mur, hvor Tyrkiet beskyder krigsflygtninge

FAKTA

Sådan har vi gjort

Vi har fulgt pengene i EU-Tyrkiet aftalen og EU-programmer for migration- og grænseforvaltning. Gennem en EU-database for offentlige udbud – Tender Electronic Daily – har vi fundet kontrakter for over 600 millioner kroner for udstyr til grænsekontrol i Tyrkiet.

Ved at sammenligne EU-kontrakterne med børsmeddelelser fra tyrkisk forsvarsindustri, har vi slået fast at der er tale om pansrede militærkøretøjer og overvågningsudstyr.