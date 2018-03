Enhedslisten: Folketinget fik ikke sandheden om Tyrkiet og flygtninge fra Anders Samuelsen Efter afsløringerne af EU's bidrag til at lukke grænsen for syriske flygtninge kræver partiet en forklaring fra udenrigsministeren.

Der er gået mindre end en måned, siden udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) 28. februar orienterede Folketinget om situationen for flygtninge ved grænsen mellem Tyrkiet og Syrien.

Fakta Sådan har vi gjort Vi har fulgt pengene i EU-Tyrkiet aftalen og EU-programmer for migration- og grænseforvaltning. Gennem en EU-database for offentlige udbud – Tender Electronic Daily – har vi fundet kontrakter for over 600 millioner kroner for udstyr til grænsekontrol i Tyrkiet. Ved at sammenligne EU-kontrakterne med børsmeddelelser fra tyrkisk forsvarsindustri, har vi slået fast at der er tale om pansrede militærkøretøjer og overvågningsudstyr.

Afsløringerne af EU's trecifrede millionstøtte til overvågningsudstyr, som hjælper Tyrkiet til at holde krigsflygtninge ude, og i nogle tilfælde skyde og dræbe flygtninge, som forsøger at krydse grænsen, får nu Nikolaj Vilhelmsen, udenrigsordfører for Enhedslisten, til at kalde udenrigsministerens svar til Folketinget den dag »misvisende«.

»Uacceptabelt«

»Politikens afsløringer viser, at jeg fik et misvisende svar fra udenrigsministeren i februar. Det er uacceptabelt, at vi i Folketinget ikke kan få klare svar fra udenrigsministeren«.

Vi gør despoten Erdogan til Europas grænsevagt, og tager tilsyneladende brud på menneskerettigheder med i købet. Nikolaj Villumsen, Enhedslisten.

»Jeg ser to mulige forklaringer: Enten er Udenrigsministeriet inkompetent til at vurdere situationen ved grænsen. Eller også vælger man at sætte kikkerten for det blinde øje. Ingen af forklaringerne er acceptable«, siger Nikolaj Villumsen.

Hans spørgsmål til udenrigsministeren var ganske konkret:

Han bad ministeren redegøre for rapporter fra Human Rights Watch i begyndelsen af februar om, at flygtninge blev beskudt og udsat for vold af tyrkiske grænsevagter på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien.

Ministeren kunne ikke bekræfte

Anders Samuelsen svarede blandt andet, at »rapporter om vold mod flygtninge afvises generelt af de tyrkiske myndigheder« og henviste til, at »EU følger løbende situationen for flygtninge og migranter i Tyrkiet tæt og man har fra EU's side tidligere generelt ikke kunnet bekræfte beskyldninger om menneskerettighedsovertrædelser«.

Siden har nye rapporter fra Human Rights Watch torsdag i denne uge fremlagt nye vidnesbyrd fra Tyrkiets grænse om drab, vold og tvangstilbagesendelse af flygtninge fra Syrien, samt om en grænse, der reelt er lukket og kun lader alvorligt syge eller sårede slippe igennem for at søge asyl.

Oplysninger som bekræftes af en snes vidner, som Politiken i samarbejde med Danwatch og det europæiske mediesamarbejde EIC har truffet i områderne tæt på Tyrkiets grænse mod Syrien.

Muligt dansk medansvar

Kombineret med afsløringerne af at EU har bidraget med 262 millioner kroner til 82 pansrede køretøjer med avanceret overvågningsudstyr, hvoraf 32 lige nu benyttes af de tyrkiske grænsevagter ved grænsemuren mod Syrien, får det Thomas Gammeltoft-Hansen til at advare om, at Danmark og EU dermed principielt kan have et medansvar for de krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af folkeretten, som tilsyneladende foregår.

»Når man giver så store beløb til overvågningsudstyr og dermed bidrager til en brutal grænsebevogtning, så gør man sig tilsyneladende medansvarlig for grove krænkelser, med det formål at holde mennesker væk fra at flygte mod Europa«, siger Nikolaj Villumsen.

Kræver forklaring

»Vi gør despoten Erdogan til Europas grænsevagt, og tager tilsyneladende brud på menneskerettigheder med i købet. Det kan godt være, at Anders Samuelsen synes, at det er en god politik, men så må han stå ved den, og det gør han ikke«, siger ordføreren.

Han vil nu »rejse de nye afsløringer for ministeren og bede ham forholde sig til dem, så vi kan få en reel debat om, hvad der foregår af tilsyneladende uacceptable overgreb - oven i købet med bidrag fra EU«.

Udenrigsminister Anders Samuelsen har ikke ønsket at besvare spørgsmål om emnet.

I et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet, som ingen har ønsket at lægge navn til, henviser man til, at EU-Kommissionen har ansvaret for de penge, EU har givet til overvågningsudstyr i Tyrkiet.