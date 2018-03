Hemmelige referater: Tyrkiet bremser ngo'er, som skal hjælpe flygtninge EU betaler 22 milliarder kroner til at hjælpe flygtninge i Tyrkiet, men Tyrkiet modarbejder projekter, som udføres af udenlandske ngo’er som Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Alligevel har EU lige lovet Tyrkiet 22 milliarder mere.

Det er en af de mest hemmelige forsamlinger i EU. Så hemmelig, at vi end ikke må få at vide, hvem det danske medlem er.

Forsamlingen hedder Styringskomiteen for Faciliteten for Flygtninge i Tyrkiet. Deres opgave er at holde øje med de 22 milliarder kroner, som EU betaler Tyrkiet, til gengæld for at Tyrkiet sørger for, at flygtninge i Tyrkiet ikke rejser ind i EU.

Selv om pengene er offentlige midler – Danmark har bidraget med 286 millioner kroner, som Folketinget tog fra ulandsbistanden – må vi ikke få at vide, hvad der foregår i den komité, som på vores vegne holder øje med, hvor pengene bliver af.

Resultatet er, at to år efter at aftalen mellem EU og Tyrkiet blev indgået, har EU-Kommissionen erklæret projektet for succesfuldt gennemført og på et møde i Bulgarien mandag givet Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, håndslag på, at EU vil levere 22 milliarder kroner mere, mens vi stadig ved meget lidt om, hvordan de første 22 milliarder er brugt.

Forklaringen på hemmeligheden: På møderne bliver der hver gang talt grimt om Tyrkiet, og det vil EU-landene helst ikke have, at Tyrkiets regering får at vide.

Det fremgår af referater fra de hemmelige møder i Styringskomiteen, som Politiken har fået adgang til i samarbejde med det europæiske mediesamarbejde European Investigative Collaboration.

Mødereferaterne indeholder ting, »som vi normalt ikke deler med den tyrkiske side«, fremgår det af referatet fra komiteens møde 8. november 2017.

FAKTA EU-Tyrkiet-aftalen I marts 2016 aftalte Tyrkiet og EU disse hovedpunkter: Tyrkiet skulle: Standse strømmen af migranter fra Tyrkiets kyst til de græske øer. (Delvis opfyldt).

Tage imod migranter, som alligevel ankom til Grækenland og sendes tilbage. (Delvis opfyldt) EU skulle: For hver tilbagesendt immigrant tage imod en anerkendt flygtning fra Tyrkiet. (Delvis opfyldt)

Betale 3 milliarder euro (22 milliarder kroner) til at forbedre situationen for de i dag flere end 3,5 millioner flygtninge i Tyrkiet, med mulighed for endnu 3 milliarder euro i 2018. (Opfyldt).

Lempe visumreglerne i EU for tyrkiske statsborgere. (Ikke sket)

Forbedre Tyrkiets toldaftale med EU. (Ikke sket)

Genstarte forhandlinger om Tyrkiets medlemskab af EU. (Ikke sket) Vis mere

Det må Tyrkiet ikke høre

Det, EU-Kommissionen gerne vil undgå, at tyrkerne hører, handler om de samme to ting på møde efter møde.

Den ene er EU-landenes bekymring over at sende milliarder til et land, hvor menneskerettigheder og retssikkerhed eroderes under den fortsatte undtagelsestilstand efter kupforsøget 15. juli 2016.

Så sent som på Styringskomiteens møde 9. marts i år rapporterede EU’s ambassadør i Tyrkiet, at situationen igen var blevet værre, og EU-Kommissionen erklærede bekymring over retssystemets forfald.

Komiteens formand henviste ifølge referatet til en udtalelse fra Europa-Parlamentet i oktober, som talte for at tilbageholde midler, som var afsat til Tyrkiet, og give penge til organisationer i Tyrkiet, som vil genoprette demokratiet.

Under protester fra alle 28 medlemslande fik de alligevel på samme møde at vide, at EU-Kommissionen fem dage senere ville godkende endnu 22 milliarder kroner til flygtningearbejdet i Tyrkiet.

Hvis det er muligt, vil vi gerne have pengene sendt direkte til os Recep Tayyip Erdogan, præsident.

Beslutningen skulle hastes igennem, så EU-præsident Donald Tusk kunne overbringe den glædelige nyhed til præsident Erdogan på deres mødet i Bulgarien i mandags, hvor der ellers mest var problemer på dagsordenen.

For EU er det nemlig altafgørende, at Tyrkiet og Erdogan ikke springer fra flygtningeaftalen, konstaterede EU-mediet Politico efter mandagens møde i Bulgarien:

»I en tid, hvor populister fra Palermo til Stockholm vinder opbakning på spørgsmålet om indvandring, vil Europas ledere (...) lade Bruxelles gøre hvad som helst for at fastholde aftalen«.

Det, Tyrkiet ikke må høre fra møderne om milliardaftalen, handler desuden om kritik af, at Tyrkiet gør det besværligt for de udenlandske hjælpeorganisationer som Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, som med en del af EU’s 22 milliarder kroner forsøger at hjælpe de flere end 3,5 millioner flygtninge i Tyrkiet.

Præsident Erdogans regering er irriteret over, at mere end tre fjerdedele af de 22 milliarder kroner bliver givet til internationale hjælpeorganisationer og institutioner som Verdensbanken og ikke direkte til Tyrkiets regering.

De tyrkiske myndigheder lægger ifølge referaterne administrative forhindringer i vejen for de udenlandske ngo’er i et omfang, så en af dem helt har opgivet indsatsen i Tyrkiet, og andre har været nødt til at skære ned på planlagte aktiviteter.

»Send pengene til mig«

Præsident Erdogan siger det åbent: Drop organisationerne, og send pengene direkte til mig.

På vej hjem fra mødet med EU-spidserne i Bulgarien mandag, da den næste portion på 3 milliarder euro var bekræftet, sagde han til den tyrkiske avis Hürriyet:

»De har erklæret, at den næste transaktion på 3 milliarder euro vil blive sendt. Hvis det er muligt, vil vi gerne have pengene sendt direkte til os, uden organisationer som mellemmænd. For når der er mellemmænd inde i billedet, tager de nogle af pengene som kommission«.

Den påstand er korrekt: Ngo’erne har lov til at tage op til 7 procent af pengene til såkaldte overheadomkostninger.

Det hjælper tilsyneladende overhovedet ikke, at Styringskomiteen drøfter ngoernes problemer med at få lov til at arbejde, for problemerne bliver ikke løst. Ifølge referaterne bliver de tværtimod værre med tiden.