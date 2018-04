Palæstinensisk massedemonstration: Syv mænd dræbt af israelske soldater ved Gazastriben Israelske soldater har fredag dræbt syv mænd under en massedemonstration. I alt er 29 blevet dræbt under lignende omstændigheder inden for den sidste uge.

Israelske soldater har dræbt syv mænd og såret mange unge under endnu et sammenstød ved grænsen mellem Israel og Gaza. Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium ifølge AP.

I alt er mindst 291 personer sårede efter angrebet, heraf 48 mindreårige og 12 kvinder. 25 personer er alvorligt sårede.

Det skete under en palæstinensisk massedemonstration. Det er den anden demonstration på under to uger, og i alt er 29 blevet dræbt.

Talsmænd fra Hamas har udtalt, at demonstrationerne er en protest mod Israels blokade af Gaza. Israels hær skønner, at 20.000 palæstinensere fredag forsøgte at trænge frem til grænsen mellem Gaza og Israel.

Demonstranterne satte ild til en stor bunke dæk for at skjule sig for israelske soldater på den 65 kilometer lange grænse. Efter kort tid begyndte nogle af demonstranterne at træde ud fra røgsløret med synlige skader efter skud.

20-årige Mohammed Ashour var til stede og blev skudt i højre arm, og udtalte sig til AP, da han blev ført væk på en båre.

»Vi kom her, fordi vi ønsker retfærdighed«, sagde han.

Seks ugers demonstrationer planlagt

En talsmand fra det israelske militær, Jonathan Conricus, beskriver situationen som »oprørsk«, og fortæller, hvorfor de blev nødt til at bruge våben mod dem.

»Hvis de aktivt angriber grænsen, hvis de smider molotov cocktails mod israelske tropper inden for kort afstand eller lignende, vil de folk, de oprørere, muligvis blive beskudt« siger han ifølge AP.

Hamas og andre grupper har planlagt en seks uger lang protestkampagne. Formålet er at kæmpe civilt for, at palæstinensiske flygtninge, der flygtede fra deres hjemland i forbindelse med Israels besættelse i 1948, får lov til at vende hjem.

De israelske myndigheder mener derimod, at demonstranterne bruger protesterne som anledning til at angribe Israel og trænge igennem grænsen.

Dagens sammenstød kommer, efter at FN's generalsekretær, António Gutierres, har bedt Israel om at handle »ekstremt forsigtig« under demonstrationerne.