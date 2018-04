26.000 tyskere evakueret: 1,8-tons bombe fra Anden Verdenskrig skulle desarmeres Alle bygninger i halvanden kilometers afstand blev evakueret, da bomben skulle desarmeres. Aktionen var planlagt og forløb fredeligt.

Gaderne i den tyske by Paderborn var helt øde søndag. 26.000 måtte evakueres, fordi en halvanden tons stor britisk bombe fra Anden Verdenskrig skulle desameres. Det skriver Deutsche Presse-Agentur.

For halvanden uge siden fandt en familie den enorme bombe i deres baghave. Den lå nedgravet 80 cm under jordens overflade og skulle fjernes søndag.

En sådan bombe er så farlig, at alle bygninger i halvanden kilometers afstand måtte evakueres. Det betød, at alle folk på to hospitaler, adskillelige ældreboliger, byens universitet og den historiske bymidte skulle forlade området. Ikke siden Anden Verdenskrig har Paderborn oplevet en så omfattende evakuering.

Avisen Westfalen-Blatt optog bomben, efter den var blevet desarmeret:

1.000 frivillige hjalp med at sikre, at alle beboere blev evakueret.

Desarmeringen var planlagt, og ingen kom til skade. En ældre patient omkom dog under transporten fra et af byens hospitaler på grund af en allerede alvorlig sygdom, skriver WDR.

Byens borgere kunne samles på tre store evakueringssteder såsom Benteler-Arena, der er hjemmebane for fodboldholdet SC Paderborn, som spiller i Tysklands tredjebedste række.

Det sker ofte, at der bliver fundet gamle våben fra Anden Verdenskrig i Tyskland. Desarmeringerne foregår normalt udramatisk, men der er stadig en risiko for, at situationen ikke forløber som forventet.

I 2012 gik en desarmering i München galt, da en brandbombe eksploderede, så flere af nabolagets vinduer blev knust.