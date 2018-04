Fik italienerne fat i den rigtige i jagten på berygtet menneskesmugler? Det blev slået stort op, da en af hovedmændene i migrantsmuglingen over Middelhavet blev pågrebet. Nu sår flere medier tvivl om den anholdtes identitet.

I juni 2016 blev en af hovedgerningsmændene bag menneskesmuglerierne over Middelhavet anholdt.

Det blev beskrevet som 'årets anholdelse' af Italien. Men det passede måske slet ikke.

Ifølge The Guardian og SVT er det den forkerte, som blev anholdt i Sudan dengang og siden blev udleveret til Italien. Den opfattelse afviser den italienske anklagemyndighed, der ikke vil kommentere afsløringerne, mens sagen står på.

I stedet for at have en 35-årig eritreaner med øgenavnet 'Generalen' siddende bag tremmer er det en 29-årig flygtning, der sidder fængslet, antyder medierne.

SVT har interviewet talrige vidner, der beskriver, hvordan Generalen er på fri fod i Uganda, hvor han ifølge den svenske fjernsynsstation lever det søde liv på byernes natklubber.

Han blev ellers målet for en international menneskejagt, da et skib med 523 migranter - hovedparten fra Eritrea - forliste ud for Lampedusa i Italien. 368 af de ombordværende omkom.

Havariet blev startskuddet på et politisamarbejde, hvor lande som Italien, Storbritannien, Holland og Sverige samarbejdede. Det gav pote: I maj 2016 blev Generalen pågrebet i Khartoum i Sudan og udleveret til myndighederne i Italien.

Vidner og pårørende sår tvivl om anholdts identitet

I dag siger den anholdte ifølge SVT, at han er uskyldig og at han er en almindelig flygtning fra Eritrea. Hans mor har afleveret en dna-prøve for at dokumentere, at manden i det italienske fængsel er hendes søn og ikke Generalen. Og flere vidner siger, at det er den forkerte mand, der sidder anholdt.

Over for de to medier siger flere vidner, at den rigtige bagmand bag menneskesmuglerierne i dag opholder sig i Kampala og tilsyneladende tit besøger nogle af byens populære barer.

Imens sidder den mand, den italienske anklagemyndighed fortsat anser for at være Generalen, og venter på sin dom. Den ventes at blive afsagt til september.

DOKUMENTATION:Se SVT's udsendelse om jagten på Generalen her.