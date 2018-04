Frankrig og Storbritannien er klar til at støtte Trumps angrebsplaner i Syrien De to permanente medlemmer af FN's sikkerhedsråd vil sammen med USA koordinere en passende respons på weekendens formodede giftgas angreb i Syrien.

I vanligt bombastiske vendinger meldte USA’s præsident, Donald Trump, onsdag ud på Twitter, at amerikanske missiler snart vil være på vej mod Syrien. Torsdag præciserede han, at snart kunne være enten »meget snart, eller slet ikke så snart alligevel«, men han holdt tilsyneladende fast i, at et angreb vil komme før eller siden.

Udmeldingen kommer efter et formodet giftgasangreb i den syriske by Douma i lørdags, som USA beskylder Assad-regimet for at stå bag.

Nu ser det ud til, at både Frankrig og Storbritannien har tænkt sig at bakke op om Donald Trumps angrebsplaner.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde torsdag til den franske tv-kanal TF1, at Frankrig har beviser på, at det syriske regime har brugt kemiske våben i Douma. Adspurgt, om Frankrig vil støtte USA i et missilangreb mod Syrien, svarede Macron, at han er i tæt dialog med præsident Trump, og at »vi vil tage beslutningerne, når tiden kommer – når vi finder det mest nyttigt og effektivt«.

Også i torsdags holdt Storbritanniens premierminister, Theresa May, et krisemøde om Syrien med sine topministre. Her var der enighed om fortsat at koordinere en respons med Frankrig og USA.

Det er jo svært at gætte, hvad der foregår i Trumps hoved, men jeg kunne forestille mig, at hans rådgivere har sagt, at det er en god idé at få nogle koalitionspartnere med Mikkel Storm Jensen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet

At det er lige præcis Frankrig og Storbritannien, der er mest åbne over for at bruge magt i Syrien, kommer ikke bag på Helle Malmvig, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

»De tre lande deler alle politik i forhold til Syrien, både i forhold til Assad-regimet, støtte af oprørere og kampen mod Islamisk Stat. Frankrig og Storbritannien var også Barack Obamas største støtter efter gasangrebet i 2013, hvor den famøse røde linje blev introduceret«, siger hun.

De to europæiske stormagter har også andre gode grunde til at følge USA, forklarer Mikkel Storm Jensen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. »Frankrig har siden krigens start presset på for at få Assad ned med nakken, så det er ikke så mærkeligt, at de gerne vil være med. Og briterne står over for Brexit, så de har en interesse i at holde sig så tæt på USA som muligt«, siger han.

Da Assad-regimet stod over for lignende anklager om angreb med kemiske våben i 2017, reagerede amerikanerne prompte og alene, da de bombede en syrisk flyvebase. Denne gang ser det dog ud til, at præsident Trump er villig til at vente og få flere nationer med på vognen.

»Det er jo svært at gætte, hvad der foregår i Trumps hoved, men jeg kunne forestille mig, at hans rådgivere har sagt, at det er en god idé at få nogle koalitionspartnere med. Det handler jo også om legitimitet«, siger Mikkel Storm Jensen.

Bliver uden Danmark og Tyskland

Mens Frankrig og Storbritannien tilsyneladende er parate til at deltage aktivt i en militær aktion, er Danmark og Tyskland mere modvillige. Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at det formodede giftgasangreb er »nødt til at have en konsekvens«, bliver det uden dansk deltagelse, sagde statsministeren ved et pressemøde i Berlin i torsdags.

Også den tyske kansler, Angela Merkel, støttede ved samme pressemøde op om »at tydeliggøre, at det ikke er acceptabelt at anvende kemiske våben«, men sagde samtidig, at Tyskland ikke kommer til at deltage i et eventuelt angreb.