Postbud anholdt for at gemme 17.000 breve Et postbud fra New York står anklaget for at have tilbageholdt sækkevis af breve. Nogle af dem er helt tilbage fra 2005.

Mængden af breve var ganske enkelt for overvældende.

Sådan forklarer et postbud fra New York, hvorfor politiet kunne finde 17.000 breve i hans hjem, i hans bil og på hans arbejde, som han ikke har omdelt.

Den 53-årige mand har været postbud i over 16 år og nogle af de postforsendelser, han ikke har afleveret, er tilbage fra 2005.

Nu står han anklaget for at have forsinket eller tilbageholdt post, som skulle have været omdelt i New York City.

Selv erkendte postbuddet over for politiet, at han følte sig overvældet af mængden af breve. Og at han for en del år siden i stedet begyndte at lægge dem i sin lejlighed i Brooklyn. Men han fortalte også, at han havde omdelt alle »de vigtige breve«.

Postbuddet blev anholdt, efter at politiet fandt 10.000 breve i hans bil. Der blev også fundet 1.000 breve i hans garderobeskab på arbejdet og yderligere 6.000 breve i hans lejlighed.

Men han er nu ikke det eneste postbud i New York, der finder mængden af post uoverskuelig.

Tidligere på måneden arresterede politiet på Long Island et postbud efter at de bag hans hus havde fundet et hav af sække med post, der ikke var blevet omdelt.

I 2017 fandt politiet i Brooklyn næsten 3.000 breve i en skraldespand i Crown Heigts, som et lokalt postbud skulle have omdelt.

Og i 2014 blev det dengang 67-årige postbud Joseph Brucato anholdt efter at politiet fandt mere end et ton post, der ikke var blevet omdelt i Brooklyn, i hans hjem og i hans bil.

Post i død mors kælder

Samme år havde postbuddet William Morse fra Kentucky i USA gemt omkring 45.000 breve og pakker i sin afdøde mors kælder. Hans forklaring var, at han ikke havde tid til at omdele posten, fordi han var midt i en skilsmisse. Og han kunne ikke nå at hente sine børn, hvis han også skulle omdele alle de breve og pakker. Han blev idømt seks måneders fængsel, skriver avisen.dk.

Også for danske postbude kan mængden af post virke uoverskuelig.

I 2012 fandt man 5.300 breve, 3.500 blade og fem postcontainere med reklamer i kælderrummet hos et ungt postbud i Nørresundby, skriver nordjyske.dk. I retten forklarede han, at jobbet som postbud stressede ham, og da han ikke kunne følge med, begyndte han at gemme posten.

I 2008 blev der fundet flere tusinde tryksager, breve og pakker i et postbuds kælderrum i Helsingør. Flere af brevene var åbnet, skriver Helsingør Dagblad.

Det var viceværten, der fandt flere affaldssække proppet til randen med rudekuverter, julekort og små pakker efter at postbuddet, der var vikaransat, var flyttet.

Brevene blev med nogen forsinkelse efterfølgende omdelt i henholdsvis Nordjylland og Helsingør.