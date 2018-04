30.000 100-års fødselsdage: Derfor lever japanerne så længe Verdens ældste person, den japanske kvinde Nabi Tajima, er død 117 år gammel. En anden japansk kvinde overtager rekorden. Og verdens ældste mand er også japaner.

Verdens ældste person, den japanske kvinde Nabi Tajima, døde i lørdags på et hospital i det sydlige Kapan. Hun blev 117-år.

Nabi Tajima nåede at have titlen som verdens ældste menneske i syv måneder. Eller siden Violet Brown fra Jamaica døde i september også 117 år gammel.

Men bort set fra Violet Brown, er det ofte japanere, der befolker de øverste skamler, når det gælder alder.

Ifølge den amerikanske Gerontology Research Group er det nu en anden japansk kvinde, der er det ældste menneske på jorden. Nemlig Chiyo Miyako, der bor syd for Tokyo og som - om alt går vel - fylder 117 år 2. maj.

Og tidligere i denne måned blev den 112-årige Masazo Nokonko fra det nordlige Japan optaget i Guiness Rekordbog som verdens ældste mand.

Verdens ældste mand nogensinde var også japaner. Han hed Jiroemon Kimura, og døde i 2013 som 116-årig.

Japan har både verdens ældste befolkning og den største gruppe af over hundredårige i verden. Og en del af årsagen skal tilsyneladende findes i kosten.

I mange år var det befolkningen i Okinawa i Japan, der førte, når det gælder levetid. En befolkning der tidligere i høj grad har ernæret sig ved grøntsager, kål og tofu. Men forskning tyder på, at faktorer som tætte familiebånd og følelsen af stadig at have en funktion i samfundet i høj grad også spiller ind.

I løbet af de seneste 20 år er levetiden for mændene i Okinawa faldet til et niveau svarende til andre japaneres. Det er sket i takt med, at de har tilegnet sig en mere vestlig livsstil.

»Udviklingen peger på, at det er livsstilen mere end generne, der har indflydelse på, hvor længe befolkningen lever i Okinawa. Det ser ud til, at det, der giver et langt liv, er livslang fysisk aktivitet, at man har ’mening’ med livet, at man arbejder også i høj alder, at man spiser en grøn kost, der ikke er industriforarbejdet, at man ikke spiser for meget, og at man hører til i et fællesskab«, har overlæge Bente Klarlund tidligere skrevet i sin sundhedsbrevkasse i Politiken.

Faktisk har Japan så mange borgere der fylder 100 år, at sundhedsmyndighederne ifølge CNN i 2015 syntes det var blevet for dyrt at fejre hver eneste 100-års fødselsdag med en sølvpokal. Alene i 2014 fik Japan 29.357 nye hundredeårige.

Også i Danmark bliver flere 100 år gamle end tidligere.

I 2016 kunne 1.143 personer i Danmark fejre at have levet i over 100 år. Det er det højeste antal nogensinde, viser tal fra Danmarks Statistik.

Middellevetiden i Danmark stiger fortsat og er nu ifølge Danmarks Statistik 79 år for mænd og 82,9 år for kvinder.

Ifølge WHO havde Japan i 2017 verdens længste middellevetid på 83,7 år. Det er de japanske kvinder, der trækker tallet i vejret. De har nemlig en middellevetid på hele 86,8 år, mens mændene i snit bliver 80,5 år.