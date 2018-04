Regeringen giver 730 millioner kroner til Syrien En del af penge stammer fra faldende udgifter til asylansøgere. Det handler også om vores egen sikkerhed, mener Ulla Tørnæs

Egentlig er det børn som Fridas syv, det handler om. Hun hedder noget andet, men ville kun kaldes Frida, den syriske flygtninge-kvinde, jeg mødte i en lejr i Libanon for halvandet år siden.

Vi sad i hendes telt, på cementgulvet. Hun med den yngste baby på armen og datteren Marla ved siden af. Dengang var Marla 11 år og havde været på flugt, siden hun var bare 6 år gammel.

»Marla kan ikke læse og hun kan ikke engang skrive sit eget navn, for hun har aldrig gået i skole. Hjemme i Syrien gik mine børn i skole, men det gør de ikke her. Her arbejder de i markerne. Jeg føler mig magtesløs«, sagde Frida.

Det var for hende den sande katastrofe ved krigen, der ellers havde taget både hus, hjem og arbejde fra hende:

At hun, med syv børn og en syg mand, hver morgen måtte sende sine børn på markarbejde og ikke i skole som hjemme i Syrien, hvor en bombe havde destrueret familiens hus.

Det var kvinder som Frida og børn som Marla, det handlede om på gårsdagens EU-FN-donorkonference til Syrien i Bruxelles, men i sidste ende handlede det også om os selv, som udviklingsminister Ulla Tørnæs sagde i Bruxelles.

Største beløb fra Danmark

Ordene faldt efter at hun havde offentliggjort det danske bidrag på konferencen: 730 millioner kroner, som er klart det største beløb, nogen dansk regering har givet til ofrene for krigen i Syrien. I 2016 var statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), selv til donorkonference i London med 688 millioner kroner, mens Ulla Tørnæs sidste år havde 250 millioner kroner med.

Af de 730 millioner kroner, skal 350 gå til de internt fordrevne syrere, der er flygtninge i deres eget land. Det er mellem 7 og 8 millioner mennesker. De sidste 380 millioner kroner skal gå til de nabolande med flest flygtninge: Tyrkiet, Libanon og Jordan.

Så det handler også om vores egen sikkerhed Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

»Konflikten er i gang på sit ottende år og der er født børn, som nu skulle gå i skole. Det er fuldstændig afgørende, at det internationale samfund ikke lader millioner af dem i stikken«.

»Og det er helt afgørende for os selv, at vi ikke svigter der, for så kan man frygte, at ISIL og andre rekruttere blandt børn og unge, der har bitterhed og had med sig«.

»Så det handler også om vores egen sikkerhed«, sagde Ulla Tørnæs.

En del af de penge, hun havde med til Bruxelles, er et resultat af den stramme udlændingepolitik. Der kom færre asylansøgere i Danmark sidste år og en del af de penge, der dermed ikke blev brugt, blev reserveret til hjælp til nærområderne.

Rusland og Iran har særligt ansvar

Der var til sidste spænding på konferencen om, hvorvidt Syriens allierede, Rusland og Iran, ville dukke op i Bruxelles. Men det gjorde de. Iran i skikkelse af udenrigsminister Mohammad Javad Zarif, mens Rusland var repræsenteret på et noget lavere niveau, af EU-ambassadøren Vladimir Chizhov. De fik at vide, af EU’s udenrigschef, Federica Mogherini, at netop de havde en særlig forpligtelse til at få præsident Bashar Assad tilbage til forhandlingsbordet.

Hvad de havde med af penge, var i aftes ikke offentliggjort, men, som en kilde sagde: »Jeg kan ikke forestille mig, de har leveret noget substantielt«.