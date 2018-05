EU-Kommissionen vil booste budgettet og straffe lande, der svigter EU’s værdier EU-Kommissionen foreslår et større budget til et mindre EU. Og så skal lande, der ikke overholder EU’s værdier, kunne straffes økonomisk.

Hidtil har EU-Kommissionen ikke haft held til at banke rebelske medlemslande som Polen og Ungarn på plads.

Hverken offentlig kritik, retssager eller trusler om at fratage stemmeret lader til at gøre det store indtryk. Nu vil EU-Kommissionen forsøge sig med et nyt våben: økonomisk straf.

I forbindelse med fremlæggelsen af forslaget til EU’s langtidsbudget for 2021-2027 annoncerede EU-Kommissionen, at man vil indføre en mekanisme, som straffer lande, der overtræder retsstatens principper.

»Vi foreslår, at man styrker koblingen mellem EU-budgettet og respekten for retsstatens principper. Respekt for retsstaten er en nødvendig forudsætning for sund økonomisk styring og implementering af budgettet«, lød det onsdag eftermiddag fra Jean-Claude Juncker, da han fremlagde budgetplanerne i EU-Parlamentet i Bruxelles.

Nyskabelsen, der skal værne om EU’s traktatfæstede værdier som respekt for demokrati og retsstat, var eneste punkt i EU-kommissionsformandens tale, der udløste klapsalver i salen.

Jeg bliver trist. I må se på helheden Jean-Claude Juncker

EU-Kommissionen har endnu ikke fremlagt detaljerne for, hvordan man vil håndhæve mekanismen, men princippet er kort fortalt, at unionen skal kunne stoppe eller begrænse adgangen til EU-midler, hvis et medlemsland svigter retsstatsprincippperne.

Svigtet kan eksempelvis bestå i, at et medlemsland ikke efterforsker og retsforfølger snyd med EU-midler grundigt nok, eller at det ikke har sikret domstolenes uafhængighed.

Kommissionen nævner ingen lande, men Polen og Ungarn lyser op mellem linjerne. Kommissionen har indledt en række sager mod begge lande for at krænke de værdier, som unionen bygger på – eksempelvis mener EU, at Polens omfattende reform af landets domstole truer retsvæsnets uafhængighed.

De to EU-rebeller er samtidig blandt de medlemslande, der får allermest EU-støtte. Ungarns nettoresultat af EU-medlemskabet var 27 milliarder kroner i 2016. Polens var 53 milliarder kroner.

Forslaget om at koble budgettet til overholdelse af EU’s værdier er i øvrigt formelt ikke en del af EU’s budget, som skal vedtages enstemmigt blandt medlemslandene. EU-Kommissionen vil vedtage det som separat lovgivning, som Polen og Ungarn kun kan blokere, hvis de samler flertal bag sig.

27 til at betale

Formand Juncker havde knap fremlagt sit nye og større budget for EU-Parlamentet, før de første kritiske røster hørtes. Østrig lagde for, så kom Holland og Danmark, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen tørt konstaterede, at EU havde fremlagt et budget for 28 lande, selv om der kun er 27 til at betale.

»Et mindre EU bør betyde et mindre budget«, skrev han på Twitter, og Hollands Mark Rutte og Østrigs Sebastian Kurz sagde næsten ord til andet det samme.

Men de tre lande er også sammen med Sverige hardlinere, når det handler om flere penge til EU. Mens Tyskland allerede har givet tilsagn om flere penge. Dog med klare begrænsninger, som det fremgik af den fælles udtalelse, der kom fra udenrigsminister Heiko Maas og finansminister Olaf Scholz:

»Vi er klar til at tage vores ansvar for at styrke EU, men det fordrer også en fair byrdefordeling mellem alle medlemslandene«.

De tyske lommer står altså ikke på vid gab, og tyskerne vil nu som før spare. Selv om de accepterer, at EU gerne vil bruge flere penge. Og det er præcis det, kommissionen vil med sit udspil til en ny budgetramme for 2021-2027.

Hvor Løkke, Rutte og Kurz vil have et mindre budget til et mindre EU efter Brexit, ønsker EU-Kommissionen et større budget, men også et budget, der flytter fokus i et forsøg på at gøre EU mere moderne. Det betyder en ekstraregning til landene.