Libanon har valgt et nyt parlament

Stemmelokalerne i Libanon er søndag aften lukket, efter at vælgerne dagen igennem har stemt for at vælge et nyt parlamentet for første gang siden 2009.

Indenrigsministeriet siger, at klokken 17 dansk tid - en time før valgets afslutning - havde 46,8 procent af de godt 3,6 millioner vælgere stemt.

Observatører siger, at stemmedeltagelsen i Beirut, Libanons hovedstad, og i det nordlige Libanon ser ud til at have været lav.

Men i den sydlige del af landet så det ud til, at lysten til at stemme var noget større. Det kan gavne den store shiamuslimske Hizbollahbevægelse, der ikke alene er en milits og en velgørenhedsorganisation.

Hizbollah er også et indflydelsesrigt politisk parti, og i det sydlige Libanon er der mange shiamuslimer, som traditionelt støtter Hizbollah.

Om Hizbollah har fået et godt valg ventes at stå klart i løbet af mandagen, når det officielle resultat offentliggøres.

Opfordret til at stemme

Nogle politiske grupper bad valgkommissionen om at lade valglokalerne være åbne nogle timer ekstra for at få flere til at stemme. Men ifølge valgloven er det forbudt at forlænge valghandlingen.

»I henhold til loven er det kun vælgere, som befinder sig inde på et stemmested, når valget slutter, der har ret til at stemme«, siger en kilde i indenrigsministeriet.

»Ingen vælgere får lov at komme ind i stemmelokalerne efter lukketid«.

Tidligere søndag opfordrede såvel præsident Michel Aoun som premierminister Saad Hariri libaneserne til at gå hen og stemme.

Valget blev overvåget af over 100 observatører fra EU-landene. De var inviteret af Libanons regering.

Vælgerne havde 583 kandidater at vælge imellem til parlamentet, som har 128 pladser.

Libanon er et meget sekterisk splittet land, og det bærer det politiske system også præg af. Der er særlige regler, som siger, at parlamentspladserne skal deles mellem kristne og muslimer.

ritzau