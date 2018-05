Kriminelle angriber landsby i Nigeria og dræber 40

Væbnede kriminelle har angrebet en landsby i delstaten Kaduna i det nordvestlige Nigeria.

Under angrebet er mindst 40 mennesker blevet dræbt.

Den lokale politiinspektør, Ibrahim Idris, siger, at 'banditterne', som nyhedsbureauet AP kalder dem, invaderede landsbyen Gwaska og kom i kamp med en lokal beskyttelsesstyrke.

Byen har 3000 indbyggere.

Nu er en politistyrke på 200 mand udstationeret i Gwaska.

En indbygger, der vil være anonym, og som var med til at kæmpe imod de kriminelle, siger, at mindst 40 mennesker er dræbt, og dødstallet vil formentlig stige.

Han siger videre, at de kriminelle skød mod børn og stak ild på huse, mens indbyggere tog flugten.

Nyhedsbureauet AFP skriver også om angrebet og citerer en lokal for at sige, at 45 mennesker er dræbt.

Ifølge nyhedsbureauets oplysninger stod kampen, der fandt sted lørdag aften, mellem de kriminelle og en lokal milits i landsbyen.

Der er eskalerende uroligheder i området i det nordlige Nigeria. Striden mellem de kriminelle og militsen udkæmpes ifølge AFP også med kvægtyverier, røverier og bortførelser.

Austin Iwar er delstaten Kadunas politichef, og han bekræfter den blodige kamp i landsbyen.

»Der var vold mellem militser, der er meget magtfulde, og banditter«.

Han siger, at han ikke kan være helt præcis med dødstallet.

»I øjeblikket ved vi kun, at 12 mennesker blev begravet i går, og at 33 er begravet i dag«.

For en uge siden blev 25 mennesker dræbt under andre angreb i området.

Striden fortæller noget om de store problemer, som sikkerhedsstyrkerne i Nigeria kæmper med. Der er strid mellem nomader, kvægfarmere og kriminelle bander i flere delstater i det nordlige Nigeria, og de stridighederne har stået på i flere år.

Samtidig har sikkerhedsstyrkerne siden 2009 været i kamp mod den militante islamistiske milits Boko Haram, der ofte gennemfører mange blodige angreb mod blandt andet kirker.

