Flere hundrede millioner er i spil: Trumps atombeslutning vil skade dansk eksport til Iran Et minefyldt farvand bliver endnu mere minefyldt at navigere i for danske virksomheder, lyder det fra Dansk Industri efter Donald Trumps beslutning om at trække USA ud af atomaftalen med Iran. Vurderingen er, at eksporten vil falde.

Danske virksomheder risikerer at miste flere hundrede millioner kroner i omsætning, efter at Donald Trump har trukket USA ud atomaftalen med Iran.

Gennem de seneste to-et-halvt år er den årlige eksport til det befolkningsrige land i Mellemøsten fordoblet til 2,3 milliarder. Væksten er båret frem af atomaftalen, der med virkning fra januar 2016 har betydet, at en række handelsrestriktioner og sanktioner er blevet lempet, så danske virksomheder inden for en række brancher har kunnet øge salget af varer og knowhow til Iran.

Dansk eksport til Iran Top ti, 2016 Farmaceutiske produkter, 833 millioner

Kemiske produkter, eksklusive farmaceutiske, 226 millioner

Mekaniske apparater, 205 millioner

Tilberedte fødevarer, 107 millioner

Måle- og præcisionsinstrumenter, 106 millioner

Transportmidler, 77 millioner

Maskiner til industrielt brug m.m., 70 millioner

Animalske og vegetabilske produkter, 46 millioner

Plast- og gummiprodukter, 34 millioner

Elektriske motorer, generatorer mv., 33 millioner Kilde: Dansk Industri via Eurostat Note: Indeholder ikke 'diskretioneret handel' Vis mere

»Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder ryster på hånden nu og afvejer, om de tør blive ved med at handle med Iran, da det samtidig vil få negative konsekvenser for deres muligheder for at afsætte varer på Danmarks tredjestørste eksportmarked, det amerikanske. Så den stigning i eksporten, vi har set, vil dykke«, siger afsætningspolitisk chef og underdirektør i Dansk Industri, Peter Thagesen.

Et samfund skulle bygges op

Iran er med 80 millioner indbyggere i top 20 over verdens mest folkerige nationer. Derfor gned danske virksomheder sig i hænderne, da atomaftalen blev indgået i 2015 med udsigt til rekordhøj vækst i Iran. Der blev talt om et stort potentiale, og at et sandt eksporteventyr ventede virksomheder inden for vedvarende energi, medicinalvarer, vand, sanitet og miljø, fødevarer og mejeriprodukter. For blot at nævne de mest oplagte. Efter mere end et årtis sanktioner higede Iran efter at få lov at købe varer i udlandet til at bygge samfundet op.

»Iran manglede stort set alt«, som Peter Thagesen formulerede det.

Men så blev Donald Trump præsident i USA efter en valgkamp, hvor han bebudede, at han ville trække USA ud af atomaftalen med den begrundelse, at den slet ikke i tilstrækkeligt omfang forhindrer, at Iran engang råder over atomvåben. »Det var en forfærdelig ensidet aftale, som aldrig aldrig skulle være indgået«, lød det fra Trump i Det Hvide Hus i går.

»Han har trukket stikket godt og grundigt«, siger Peter Thagesen fra Dansk Industri:

»Trump kunne have valgt en blødere løsning, men han genindfører sanktioner fra amerikansk side og lægger samtidig et røgslør ud om, at han ikke accepterer, at andre lande støtter regimet. Der er ingen tvivl om, at når han kommer med den retorik, så bliver europæiske og danske virksomheder bekymrede. USA forventer i en lang række situationer, at også europæiske virksomheder gør sig vide bestræbelser på at opfylde de amerikanske regler. Og gør man ikke det, kan det forringe eller helt ødelægger virksomhedernes muligheder for at afsætte varer på det amerikanske marked«.

Frist på 90 til 180 dage for danske virksomheder

Ifølge The New York Times vil europæiske virksomheder få mellem 90 og 180 dage til gradvist af afvikle deres forretninger i Iran, og gør de ikke det, vil de bringe sig på kant med det amerikanske banksystem. Som nævnt eksporterer danske virksomheder for omkring 2,3 milliarder kroner årligt til Iran, men det beløb blegner fuldstændigt i forhold til den årlige eksport til USA på omkring 100 milliarder kroner.