Israel øger bevogtning af palæstinensere ved ambassadeåbning

Den israelske hær oplyser, at grænsebevogtningen til Gaza og antallet af soldater på Vestbredden fordobles, når USA mandag flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det er frygten for protester, der får hæren til at tage sine forholdsregler.

USA's nye ambassade i Jerusalem er meget kontroversiel. Beslutningen om flygtningen blev truffet af præsident Donald Trump sidste år.

Tre ekstra brigader vil blive udstationeret i den kommende uge. To omkring Gazastriben og en på Vestbredden. Det betyder næsten en fordobling af kampstyrker i områderne.

Men det kommer ikke til at berøre det israelskbesatte Østjerusalem. Her er det politiets ansvar at gå imod palæstinensiske demonstranter.

ritzau