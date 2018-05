Én er dræbt og flere såret under knivangreb i Paris TV-station oplyser, at gerningsmand bag knivangreb er skudt af politiet i den franske hovedstad.

En mand har med en kniv angrebet folk i hjertet af Paris. En person er dræbt og flere er såret af angriberen.

Gerningsmanden er også dræbt. Han blev skudt af politiet, rapporterer tv-stationen BFM.

En kilde i politiet bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at der er to dræbte. Politiet skriver på Twitter, at der er fire sårede - to af dem meldes i kritisk tilstand.

Politiet kan bekræfte, at der har været et knivangreb lørdag aften i den del af byen, der kendes som 2. arrondissement. Ifølge britiske BBC er det i området omkring operaen.

Der er ingen detaljer om omstændighederne, og der forlyder intet om motivet til angrebet.

Indenrigsminister Gerard Collomb roser på Twitter politiet for deres snarrådige indsats, som »neutraliserede« angrebsmanden.

»Mine første tanker går til ofrene for dette modbydelige angreb«, skriver Collomb.

Paris har gennem længere tid været omfattet af et forhøjet terrorberedskab efter en stribe dødelige islamistiske angreb.

ritzau/ALL