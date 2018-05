Knivmorder i Paris var opført som sikkerhedsrisiko Islamisk Stat har taget ansvaret for ung tjetjeners knivoverfald, som kostede en livet og sårede fire i Paris.

Gerningsmanden bag knivangrebet, som dræbte én og sårede fire i det indre Paris lørdag aften, stod opført som en mulig sikkerhedsrisiko hos de franske antiterrormyndigheder.

Manden råbte 'Allahu Akbar', mens hans forsøgte at stikke tilfældigt forbipasserende ned i området omkring den parisiske opera.

Indenrigsminister Gérard Collomb har oplyst, at den dræbte er en 29-årig mand. Ifølge nyhedsbureauet AFP er to af de ofrene alvorligt såret, men ingen af dem er i livsfare.

Overfaldene blev udført lørdag aften lidt før kl. 21 på Rue Monsigny, da gerningsmanden gik fra restaurant til restaurant for tilsyneladende at finde mulige ofre. I panik flygtede restaurantgæster fra bordene på fortovet eller forsøgte at gemme sig under borde inden døre.

Politiet, som var på stedet meget hurtigt, forsøgte først at omringe manden og bremse ham med en strømpistol, men da det mislykkedes, affyrede politiet to skud, som dræbte gerningsmanden.

Gerningsmanden er angiveligt født i Tjetjenien i 1997. Ifølge internationale medier har han været fransk statsborgerskab siden 2010. I løbet af weekenden blev hans forældre forhørt af fransk politi. Det fremgår ikke, hvor længe familien har boet i Frankrig.

Forhørt af politiet

Den formodede gerningsmand har ikke tidligere været straffet, men ifølge The Guardian var han til forhør hos de franske antiterrormyndigheder for flere måneder siden.

Den unge tjetjener var kommet i politiets søgelys, fordi han var ven med en mand, hvis kone var rejst til Syrien, og som samtidig var på listen over folk, der kunne udgøre en sikkerhedsrisiko.

Den såkaldte Fiche-S liste, som også omfattede tjetjeneren, er en database, som omfatter mere end 20.000 personer.

Politiet har mulighed for at overvåge de personer, som står på listen, selv om der ikke er baggrund for at foretage en egentlig anholdelse.

Nyhedsmediet Amaq, der fungerer som talerør for Islamisk Stat, skriver ifølge nyhedsbureauet AP, at den formodede gerningsmand er en af bevægelsens soldater, og Islamisk Stat, IS, har påtaget sig skylden for angrebet i Paris.

Præsident Emmanuel Macron har på Twitter hyldet det franske politi for at have 'neutraliseret terroristen', og præsidenten har desuden skrevet, at »Frankrig igen betaler blodets pris, men ikke vil vige en tomme for frihedens fjender«.

Det franske antiterrorkorps undersøger tjetjenerens knivangreb som en mulig terroraktion.

Franske ofre

De seneste tre år har Frankrig været ramt af en serie af alvorlige terrorangreb, og over 240 personer har mistet livet i aktioner, som har været inspireret af islamistiske terrorbevægelser.

I november 2015 mistede 130 livet, da terrorister angreb det kendte koncertsted Bataclan i Paris, samtidig med at terroristerne angreb barer og restauranter i samme område. I juli 2016 kørte en tunesisk mand en stor lastbil ind i menneskemængden på strandpromenaden i Nice, hvor folk var mødt op for at se fyrværkeriet på den franske nationaldag. Islamisk Stat tog ansvaret for begge angreb.

Sidste år i oktober mistede to yngre kvinder livet, da de blev stukket ned uden for hovedbanegården i Marseille. IS har påtaget sig ansvaret, men ifølge The Telegraph har det ikke kunnet bekræftes af de franske myndigheder.

I marts i år dræbte en islamist fire mennesker nær byen Carcassone i det sydlige Frankrig. Her blev en politimand dræbt, da han frivilligt byttede plads med et kvindeligt gidsel.