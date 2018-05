Selvmordsangreb ser ud til at fortsætte: Ny eksplosion rammer Indonesien Politiets hovedkvarter ramt af eksplosion i samme by, hvor tre kirker i går blev angrebet.

Flere politibetjente og civile er såret, efter at en eksplosion mandag morgen ramte politiets hovedkvarter i Indonesiens næststørste by, Surabaya.

Ifølge nyhedsbureauet AP er der tilsyneladende tale om, at en bil og to motorcykler i selvmordsaktioner skulle være kørt ind i hovedkvarteret.

En talsmand for politiet i Surabaya bekræfter, at der er flere tilskadekomne, men kommerforeløbig ikke med meldinger om dræbte.

Eksplosionen sker kun dagen efter, at tre kirker i samme by blev ramt af selvmordsbombere i et koordineret angreb. Mindst 14 mennesker blev her dræbt og over 40 såret.

Ifølge indonesisk politi blev angrebene søndag udført af medlemmer af den samme familie. En forklædte sig tilsyneladende som kirkegænger, en anden brugte en motorcykel, og en tredje en minibus, da de udførte selvmordsangrebene. Nogle af familimedlemmerne var ikke mere end 16 og 18 år.

Familien var ifølge indonesisk politi netop kommet tilbage fra Syrien, og efter angrebet tog Islamisk Stat skylden. Det er dog fortsat uklart, om angrebet søndag havde forbindelse til Islamisk Stat.

Stribe af eksplosioner

Flere begivenheder tyder på, at byen Surabaya har været udset som mål for op til flere angreb.

Sent søndag aften dræbte indonesisk politi en mand i byen, som var mistænkt for at være en islamistisk militant. Det skete efter en eksplosion i mandens lejlighed.

Desuden blev tre medlemmer af en familie dræbt ved en tredje episode søndag aften, da hjemmelavede bomber eksploderede i en lejlighed i byen Sidoarjo, som grænser op til Surabaya.

Islamister vinder frem

Yderliggående islamistiske grupper har de seneste år vundet stadig stærkere opbakning i Indonesien, der ellers har været kendt for at praktisere en meget moderat form for islam.

De kræver, at Indonesien bliver omdannet til et kalifat med sharialovgivning, hvor bl. a. homoseksuelle skal straffes med døden, og tyve skal have hugget hånden af.

Indonesien er det land i verden med den største muslimske befolkning.