Montenegro: Vi er klar til EU inden 2025

Hvorfor vil Montenegro gerne ind i EU?

»De reformer, Montenegro for tiden gennemfører med det mål at blive optaget i EU, er selve lokomotivet i vores samlede sociale og økonomiske udvikling. Siden vi som selvstændig stat slog ind på kursen med europæiske reformer, er lønninger og pensioner fordoblet, vores indbyggere rejser uden visum, vores studerende, forskere og undervisere har adgang til de bedste europæiske videnskabelige programmer og uddannelsesprogrammer, og vores landmænd modtager betydelig økonomisk bistand fra EU. Samtidig ændrer EU-integrationsprocessen vores land, så det bliver et samfund med europæiske værdier. Vi ændrer vores love og samfund, så det kommer i overensstemmelse med de højeste europæiske standarder, og vi er ved at opbygge stærkere garantier for retfærdighed og fair behandling for alle montenegrinske borgere, virksomheder, turister og investorer«.

Vil Montenegro være klar til at blive medlem af EU i 2025?

»Vi bevæger os hurtigere end noget andet land, der ønsker at være del af udvidelsen af EU. Vi har åbnet 30 af de 33 forhandlingskapitler og har midlertidigt lukket 3. Vi er parat til at åbne alle de resterende forhandlingskapitler i år og fokusere vores reformarbejde på den afsluttende fase af forhandlingsprocessen. Selv om reformernes kvalitet er vigtigere for os end tempoet, så har vi lagt en grundig og realistisk reformplan, som vil sikre, at vi internt er klar til medlemskab før den givne dato«.

Er du bange for, at der ikke for alvor er appetit i Europa på en udvidelse med det vestlige Balkan?

»Efter at de ekstreme populistiske og isolationistiske bevægelser har lidt nederlag ved valgene i en række af de større europæiske lande sidste år, har vi nu atter et mere gunstigt klima og større entusiasme for det europæiske projekt. Denne indsprøjtning med europæisk optimisme har sammen med genoplivningen af nogle af de gamle geopolitiske og ideologiske trusler mod ideen om et forenet Europa bidraget til at højne bevidstheden og betydningen af at sprede fred og fremgang på det europæiske kontinent, en proces, der administrativt kendes under betegnelsen ’udvidelse’. Det er meget vigtigt, at landene i Vestbalkan udnytter dette positive momentum og viser, gennem seriøse reformer og fuldstændig indførelse af de europæiske standarder og værdier, deres ægte engagement i Den Europæiske Union. I det øjeblik et af landene i regionen bliver klar til medlemskab – og jeg tror, at det første land, der opnår det, bliver Montenegro – er jeg overbevist om, at landene i EU, som altid, vil vise, at de er oprigtigt interesserede i udvidelse – en politik, der hører til kernen i ideen om et forenet Europa«.

Makedoniens præsident, Gjorge Ivanov, har advaret EU om, at hvis det mislykkes at gøre Balkanlandene til en del af unionen, vil det åbne for russisk og kinesisk indflydelse. Er du enig?

»Det står helt klart, at forskellige aktører på den internationale scene anser Balkan for at være en region, de har geopolitiske og økonomiske interesser i. Jeg mener, den udtalelse, du henviser til, er faldet i en kontekst med et ønske om at gøre opmærksom på behovet for, at EU udtrykker stærkere støtte til de proeuropæiske tendenser i de vestlige Balkanlande. Jeg er bestemt enig i, at det er meget vigtigt, at EU giver klar politisk støtte til de proeuropæiske regeringer og dem, der er eksponenter for en proeuropæisk politik, hvis man vil fastholde et højt niveau af støtte til reformer i Vestbalkan blandt offentligheden«.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har sagt, at hvis Europa ignorerer Balkanlandene og regionens uløste konflikter, vil der komme krig igen. Frygter du også det?

»Jeg mener ikke, at Balkan nu om dage trues af krig. Ikke desto mindre har historien lært os, at nogle dele af Balkan mangler tilstrækkelig pålidelige mekanismer, der kan bevare stabilitet og fred. Det er en af hovedårsagerne til, at Montenegro har besluttet at skabe sikkerhedsgarantier for sine borgere inden for det euro-atlantiske sikkerhedssamarbejde«.

Er det dit indtryk, at Rusland forsøger at øge sin indflydelse og skabe splid i Balkanlandene i et håb om at destabilisere Europa?