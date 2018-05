De kan »minimere blodbadet«: Amerikanske skoler bevæbner lærere

Jesse Wasmer siger til New York Times, at »som underviserer er vi trænet til at opdrage og støtte børn, og vores første instinkt er ikke at skyde eller gøre dem ondt. Vi har brug for, at der er flere voksne, som bekymrer sig om børnenes liv - ikke flere våben«.

Opsang fra guvernør

Efter skyderiet i Texas har præsident Trump udtrykt sin medfølelse med de ramte familier og lovet, at hans regering vil gøre alt for at beskytte skoleelever.

Lignende udtalelser er kommet fra andre politikere, men Det Demokratiske Partis guvernør i delstaten New York, Andrew Cuomo, har sendt et åbent brev til Trump og politikerne i Kongressen i Washington, hvori han konkluderer:

»I gør ingenting. I er valgt til at lede - gør noget. I står først og fremmest til ansvar over for landets befolkning, ikke NRA (våbenlobbyen National Rifle Association, red.) - gør noget. Hvornår er nok nok? Hvor mange uskyldige skal dø, før I gør noget«.

Andrew Cuomo får tilslutning fra Hollywood-stjerner og efterladte til tidligere ofre. Fred Guttenberg, hvis datter Jaime blev dræbt under skolemassakren i Parkland, Florida, i februar, skriver på de sociale medier, at »vi har ikke brug for tanker og bønner, vi har brug for handling, og vi har brug for det nu«.