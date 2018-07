Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Tak for din tilmelding!

Brite udsat for nervegiften Novichok er ved bevidsthed Et britisk par blev i slutningen af juni udsat for nervegiften Novichok. En mand er nu i bedring.

En 45-årig britisk mand er i bedring og kommet til bevidsthed igen, efter at han for mere end en uge siden blev udsat for giften Novichok. Det oplyser hospitalet, som behandler manden, der er fra byen Amesbury nær Salisbury i det sydlige England. Han blev indlagt i slutningen af juni, da han blev udsat for den russiske nervegift. »Vi har set en lille, men betydelig forbedring i Charlie Rowleys tilstand. Han er i en kritisk, men stabil tilstand, og han er nu ved bevidsthed«, lyder det fra hospitalet i en meddelelse. Kvinde er død efter berøring med stoffet Briten blev indlagt på hospitalet sammen med en kvinde. Søndag blev det oplyst, at kvinden var afgået ved døden efter at være udsat for giften. Novichok, der blev udviklet under den kolde krig af Sovjetunionen, var det middel, der blev brugt til attentatet på Sergej og Julia Skripal i Salisbury 4. marts. Storbritannien har hele tiden peget på Rusland som den skyldige, da Sergej Skripal var tidligere russisk dobbeltagent, der spionerede for England. Han kom til England som led i en udveksling af spioner. Britisk politi arbejder ud fra en tese om, at parret, der blev forgiftet i Amesbury, er kommet i kontakt med efterladenskaber fra attentatet mod Sergej og Julia Skripal, der begge overlevede. ritzau