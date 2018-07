Dagen derpå: May lader som om, intet er hændt og tweeter billede, hvor alle smiler

FOR ABONNENTER

»Og så sender vi de bedste ønsker til det engelske landshold!«. Premierminister Theresa May lod, som om intet var hændt, da hun tirsdag formiddag fik tweetet et billede fra et regeringsmøde, hvor alle smilede, og hvor hilsenen fra May gik på, at alt var godt, at det ville blive en travl uge, og at regeringen hepper på England, når de onsdag aften møder Kroatien i VM-semifinalen. Mens ministrene, både de nyudnævnte og de gamle, smilede. Nogle mere naturligt end andre.