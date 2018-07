Anders Samuelsen: Trumps dagsorden er forsimplet, men den virker, og vi må forholde os til den På Nato-topmødet, hvor Trump fyldte alt, gav Danmark 100 millioner kroner til korruptions-plagede Ukraine. Både for at hjælpe og for at skabe et marked for danske virksomheder.

»Det bliver spændende«.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) trak vejret dybt og holdt en lille kunstpause inden ordet »spændende«, da han på det netop overståede Nato-topmøde skulle sætte ord på sine forventninger til mandagens topmøde mellem USA’s Donald Trump og Ruslands Vladimir Putin.

Mere diplomatisk kunne det ikke udtrykkes efter et Nato-topmøde, hvor Trump i den grad havde kapret dagsordenen ved at blive ved med at insistere på at tale om de øvrige landes Nato-bidrag. Og det virkede, som den danske udenrigsminister tørt konstaterede.

Fakta Et muligt marked Ukraine har over 40 millioner indbyggere, og siden 2014 har der været krig i den østlige del af landet mod prorussiske separatister. I 2014 annekterede Rusland Krim-halvøen, hvilket blev fordømt af den vestlige verden, og den kolde krig, der ellers blev afsluttet i begyndelsen af 1990’erne, viste igen sit ansigt.

»Han kører på – bang, bang, bang – og det er bare effektivt. Vi bruger jo flere penge på Nato, og er det, fordi vi selv ved, at vi er nødt til at gøre noget i forhold til russerne, eller er det, fordi han siger det?« siger Anders Samuelsen og nævner Trumps fokus på Nord Stream 2, hvor bl.a. Tyskland giver plads til en russisk gasledning, samtidig med at man via Nato forsvarer sig mod Rusland:

»Det er forsimplet, men det er en dagsorden, alle blev nødt til at forholde sig til«.

Hans fokus på Nato-topmødet og også et emne, der bliver nævnt, men formentlig ikke topprioriteret i morgen i Helsinki, var dog ikke Trump, men Ukraine, som Danmark netop har givet 100 millioner kroner ekstra til over de næste fire år. Oven i de cirka 600 millioner kroner, der allerede er givet i perioden 2017-21 til vækst og menneskerettigheder.

Tættere på NATO

De nye penge skal dels bruges i det østlige Ukraine på bl.a. nærpoliti, retshjælp, borgerservice og skoler, dels på forsvaret, så det bedre bliver i stand til at samarbejde med Nato.

»Lige nu står vi i et spændingsfelt i forhold til Ukraine: Taber vi det på gulvet, går det russernes vej. Eller bliver det en nation, der kan klare sig selv og har demokratiske institutioner«, siger Anders Samuelsen.

Det handler om sikkerhed, men det handler også om økonomi. Dansk økonomi.

»Vi har en interesse i et stærkt Ukraine, som med sine over 40 millioner indbyggere er et kæmpemarked i vores nærområde. De store danske virksomheder er der allerede, men tænk, hvis vi også kan få de mindre og mellemstore virksomheder på plads«, siger han.

Der har været stærk kritik af også dansk bistand til antikorruption i Ukraine, bl.a. af et databasesystem, hvor resultaterne udeblev. En kritik, Anders Samuelsen tidligere har anerkendt.

»Men man kan jo aldrig én til én sige, at alle penge bliver brugt 100 procent korrekt. Hvis det var sådan et land som et velfungerende Norge f.eks., var der jo ingen grund til at hjælpe«, siger Anders Samuelsen.

Han nævner, at Ukraine netop har vedtaget en lov om en antikorruptionsdomstol. Og det kan i hans optik blive en god forretning for Danmark.

»Hvis det lykkes at få antikorruptionsdomstolen til at virke, så danske virksomheder får banet vejen ind i Ukraine, vil det, at nogle af pengene ikke er blevet brugt optimalt, være helt usammenligneligt med den gavn, vi får af et yderligere stort marked, som dansk erhvervsliv kan boltre sig i«.

»Men det kræver, at Ukraine bliver sikret«.