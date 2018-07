Topmøde varsler forbrødring mellem Trump og Putin

»Jeg har gentaget, at vi aldrig har og aldrig vil blande os i interne amerikanske forhold. Trump ville forbedre vores forhold, og det var nogen imod. Og er det ikke naturligt, at vi er sympatiske over for en politiker, der vil forbedre forholdene«, spurgte Putin og fastslog, at det må være op til domstolene at træffe en afgørelse. »Der er ingen beviser – vi skal se på fakta ikke rygter«.

Syrien var som ventet det punkt, hvor Trump og Putin kom nærmest handling. De fremhævede begge behovet for at få stoppet konflikten.

Ifølge Trump og Putin er både Rusland og USA interesserede i, at Israel får sikkerhed for sin grænse mod Syrien, hvor Jerusalem under ingen omstændighed vil tolererer iranske soldater eller sympatisører tæt på Israel. Også behovet for at få bedre kontrol med arsenalerne af atomvåben i de to lande, som kontrollerer 90 procent af verdens a-våben, var på dagsorden – uden at de tilsyneladende kom nærmere end til at enes om, at der er behov for at arbejde videre med nye og eksisterende nedrustningsaftaler.