Pia Kjærsgaard holdt tale til fejring af Islands suverænitet - og blev mødt med politisk boykot Pia Kjærsgaard holdt onsdag tale på det islandske demokratis helligste sted. Men det giver ballade. Mange islændinge, som er kritiske overfor hende og hendes parti, var ikke forberedt på hendes komme.

Formanden for det danske folketing, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, er blevet mødt med politisk boykot og kraftigt kritiske røster i forbindelse med, at hun onsdag holdt tale i det islandske parlament Altinget - endda på dets historiske mødested, sletten Thingvellir.

Anledningen er 100-året for, at Island erklærede sig som suveræn stat.

Men det var ikke som repræsentant for den tidligere overmagt, at den danske politiker fik knubbede ord med på vejen - mere på grund af hendes politiske standpunkter om indvandring og muslimer.

Island Fra hjemmestyre til selvstændighed I 1904 bliver Island ændret fra at være en del af Danmark til at få hjemmestyre. I 1918 vedtog Rigsdagen Forbundsloven, hvorved Danmark anerkendte Island som selvstændig, suveræn stat i personalunion med Danmark. Unionens hovedtræk var kongefællesskabet, samt at Danmark varetog Islands udenrigsanliggender. Altinget besluttede i begyndelsen af 1944 efter en folkeafstem,ning, at Forbundsloven skulle ophæves og at en republik skulle indføres. Kilde: danmarkshistorien.dk

Tilsyneladende kom det som lidt af et chok, da det få dage før arrangementet gik op for islændingene, at Pia Kjærsgaard skulle tale på det islandske demokratis allerhelligste sted.

Blandt andet udvandrede et medlem af det socialdemokratiske parti Samfylkingin, Helga Vala Helgadóttir, under Pia Kjærsgaards tale.

Og hendes formand Logi Einarsson kaldte det »beklageligt, at en af de fremmeste repræsentanter for had mod udlændinge i Europa skal have lov at komme på talerstolen på denne vigtige dag«.

Medlemmer af partiet Piraterne, som for få år siden var tæt på at blive Islands største parti i forbindelse med oprøret mod landets banksektor og dets rolle under finanskrisen, og som stadig er et betydende parti i Altinget, boykottede arrangementet med Pia Kjærsgaard.

Var hendes besøg lovligt?

Thórhildur Sunna Ævarsdóttir, Piraternes parlamentariske formand, sagde til islandsk presse, at hendes parti ikke ønsker at give Pia Kjærsgaard legitimitet på grund af hendes og Dansk Folkepartis indvandringsfjendtlige holdninger.

»Vi ser lige nu over hele verden, at fascisme, racisme, fremmedhad, antidemokratiske værdier er på forskellige måder. Vi ser det i USA, vi ser det i forskellige europæiske lande, og vi har set det udvikle sig i vores nabolande som i Danmark«, sagde hun.

Piraterne vil nu have undersøgt, hvordan beslutningen blev truffet om at invitere Kjærsgaard.

»Vi vil undersøge, om det er i overensstemmelse med forfatningen«, siger Thórhildur Sunna Ævarsdóttir. Partioet mener, at Steingrímur J. Sigfússon, parlamentets præsident, har ansvaret for, at Pia Kjærsgaards ankomst ikke er blevet annonceret i god tid.

Nej til hadtale

Premierminister Katrín Jakobsdóttir fra Venstrepartiet - De Grønne understregede i sin tale på Thingvellir, at »vi alle skal leve sammen og hver have en stærk stemme i vores samfund, uanset oprindelse, uanset religion«.

»Vi må aldrig tillade hadtale at blive legitime i vores samfund«, understregede Katrín Jakobsdóttir.

Formanden for Altinget, Steingrímur J. Sigfússon, formand for Parlamentet, var dog anderledes uforbeholden i sin tale overfor Pia Kjærsgaard.

»Det er Parlamentet en stor ære at have Fiolketingets formand med her i dag«, sagde han.

Og Altingets generalsekretær Helgi Bernódusson sagde, at invitationen udelukkende skyldtes den traktat om islandsk selvstændighed, som de to lande underskrev i 1918

»Det er på enhver måde passende, at Folketingets formand er her«, fastslog Helgi Bernódusson.