USA, Kina og Australien søger hjælp i Danmark: Danske vandeksperter kommer en tørkeramt verden til hjælp

Lige nu lider Nordeuropa, Indien og Pakistan, den sydlige del af Afrika og Australien under mangel på vand.

Nogle steder skyldes tørken med stor sikkerhed klimaforandringer, for eksempel i Sydafrika. Andre steder skyldes den, at der er for mange mennesker, for meget landbrug og for meget industri til for lidt vand, for eksempel i Indien.

Derfor er grundvand kommet i fokus, og SkyTEM har de seneste år kortlagt undergrunden fra Sydafrika til Sverige og fra Australien til Galapagosøerne. Den statslige myndighed Geus, der samler al dansk viden om undergrunden, arbejder med grundvandsprojekter i Kina og Ghana.

»De værktøjer, vi har udviklet i Danmark på grund af den store politiske bevågenhed, kan med lidt tilpasning bruges overalt«, siger Jens Christian Refsgaard, der er professor ved den statslige myndighed Geus.

Interessen for grundvand er så høj, at forskere verden over er ved at opbygge et globalt forskningsnetværk med tre sekretariater: i Australien, Californien og Danmark.