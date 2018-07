Putin-indbydelse udløser voldsom kritik af Trump

Efterretningschef Dan Coats troede næppe sine egne ører, da han under et arrangement for pressen i Aspen, Colorado, blev informeret om den amerikanske præsident, Donald Trumps, beslutning om at indbyde sin russiske kollega, Vladimir Putin, til et møde i Washington.

»Sig det igen«, lød det fra chefen for National Intelligence, som præsident Trump selv har udpeget, og som er kendt for at være en solid, konservativ Trump-støtte. Dan Coats smilede og tilføjede: »Okaaaay … Det bliver helt specielt«.

Dan Coats modsagde tidligere på ugen direkte præsident Trump med en udtalelse om, at Rusland udgør en sikkerhedsmæssig risiko for USA, og at Rusland forsøger at undergrave USA’s demokrati.

Flere kommentatorer hæfter sig ved, at præsident Trump helt imod normale regler ikke havde informeret chefen for efterretningstjenesten om invitationen.

Kompromitterende materiale?

Stort set alle medier og ikke kun de såkaldt ’liberale’ aviser og tv-stationer stiller spørgsmålet om, hvorvidt invitationen til Vladimir Putin er et udtryk for, at præsident Trump er bange for den russiske leder, eller at Vladimir Putins efterretningstjeneste ligger inde med kompromitterende materiale om Donald Trump.

Selv Trump-loyale kræfter i det republikanske parti har efter de to præsidenters fælles pressemøde mandag i Helsinki givet udtryk for en blanding af forundring og chok over Donald Trumps underdanige optræden over for kollegaen.

Den tidligere chef for CIA’s kontor i Moskva Steve Hall rejste torsdag aften spørgsmålet i et interview i CNN.

Topmødet med Rusland var en stor succes, undtagen for folkets virkelige fjender: Donald Trump, USA's præsident

»Efter … at jeg så Donald Trump optræde på en helt igennem ubegribelig måde, kan jeg kun nå en konklusion … at der foreligger informationer og data, som peger på, at Putin ligger inde med kompromitterende data om Donald Trump«.

Donald Trump taler om fake news og heksejagt fra mediernes side.

»Topmødet med Rusland var en stor succes, undtagen for folkets virkelige fjender: fake news media. Jeg ser frem til vores andet møde, så vi kan begynde at iværksætte mange af de ting, vi talte om«, skriver præsidenten i et tweet.

Præsidenten kan glæde sig over, at mellem 68 og 79 procent af de republikanske vælgere ifølge forskellige meningsmålinger mener, at han klarede mødet med Vladimir Putin fint.

Det er vigtigt, for hans vælgere skal møde massivt frem ved midtvejsvalget i november, hvis republikanerne skal bevare deres spinkle flertal i Senatet. Til gengæld er de såkaldt uafhængige vælgere langt mere kritiske.

#FreeMariaButina kampagne

Donald Trumps største problem er ikke opinionen, men Kongressen, herunder hans eget parti.

I en enstemmig udtalelse afviser et flertal i Kongressen blankt præsident Putins forslag om at lade amerikanske efterforskere afhøre russiske embedsmænd i Moskva, mens russiske efterretningsfolk skal have lov til at afhøre amerikanske topfolk om anklagerne mod Rusland for forsøg på at påvirke præsidentvalget i 2016.

I Helsinki udtalte præsident Trump, at det var en glimrende ide. Han afviste den torsdag, men først efter et signal fra republikanske topfolk om, at de ville stemme sammen med demokraterne mod dette forslag, og flere medier konstaterer, at præsident Trump i disse dage samler på nederlag.

Derimod er præsident Putin i offensiven.

Det russiske udenrigsministerium har iværksat en kampagne på nettet for at få 29-årige Maria Butina løsladt fra sin varetægtsfængsling i USA.

Maria Butina, der er studerende og våbenaktivist, er af USA mistænkt for at være hemmelig agent for Rusland. Arrestationen af hende udløser voldsom kritik i Rusland, hvor kampagnen under hashtagget #FreeMariaButina bliver optrappet i de kommende dage.