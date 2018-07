35.000 fodboldbaner brændende skov og EU's største fælles hjælpeindsats nogensinde: Så voldsomme er de svenske skovbrande Flere end 1000 brandfolk kæmper for at slukke de svenske skovbrande. Brandene er så voldsomme, at EU har sendt den største fælles hjælpeindsats afsted nogensinde.

I over en uge har skovbrande hærget Sverige, og tirsdag aften meldes der om 38 brande landet over. Ilden har fået fat i omkring 25.000 hektar skov, hvilket svarer til 35.700 fodboldbaner og en værdi på 650 millioner kroner.

Der er tale om voldsomme brande, og 15 af dem har det været muligt at få kontrol over. Selv om der er over 1000 svenske brandfolk, som knokler for at slukke ilden, er det ikke nok. Derfor har over 4.200 svenskere meldt sig som frivillige hos Røde Kors til at hjælpe med slukningsarbejdet.

Og i sidste uge bad de Svenske myndigheder EU om hjælp til at slukke skovbrandene, hvorefter flere lande har sendt hjælp af sted. Heriblandt Danmark, der sammen med forskelligt brandslukningsudstyr indtil videre har sendt 60 frivillige brandfolk afsted.

De danske beredskabsfolk har gjort deres arbejde så godt, at de har fået ansvaret for brandslukningen i deres eget område i Ljusdal, der ligger cirka 1000 kilometer nord for Stockholm. Mandag blev det besluttet at forlænge den danske hjælp frem til 5. august.

EU-landene Italien, Frankrig, Tyskland, Litauen, Portugal, Polen, Østrig og Danmark har til sammen sendt 7 brandslukningsfly, 7 helikoptere, 60 brandbiler og over 340 brandfolk af sted til de svenske skove. Derudover har Norge fløjet 6 helikoptere til nabolandet.

Brandslukningsfly, også kaldet vandbombefly, kan rumme over 6.000 liter vand, og det tager cirka 10 sekunder at fylde flyets vandbombe op igen. I 2014 måtte Frankrig også sende vandbombefly afsted til Sverige, der på det tidspunkt oplevede de værste skovbrande i nyere tid.

Venter på sneen

Skovgæster, der ikke har overholdt det svenske afbrændingsforbud, menes at være årsagen til flere af skovbrandene. Det varme vejr har tørret skovene godt ud og gjort dem ekstremt brandfarlige. Bliver den kommende uge lige så solrig, og kommer temperaturerne som ventet op omkring de 30 grader, kan det gå hen og blive den varmeste juli, Sverige har haft i 260 år.

Svensk politi mener dog ikke, at samtlige brande skyldes uheld. Nogle steder er der med én kilometers afstand startet brande kort tid efter hinanden, hvilket har fået politiet til at efterforske 15 af skovbrandene som påsatte.

I søndags besluttede det svenske beredskab at sikkerhedsafbrænde et område på 800 hektar i Dalarna nordvest for Stockholm. Det gør de for at have kontrol over området og forhindre, at ilden spreder sig til de nærtliggende områder.

Selv om der er sendt hjælp af sted, og brandfolk fra flere lande knokler løs for at tæmme ilden, så mener den svenske redningsleder Johan Szymanski, at det er muligt, at brandene ikke bliver slukket før til vinter.

»Jeg tror ikke, at branden kommer til at blive slukket, vi er nødt til at vente på sneen. Med mindre der kommer rigtig megen nedbør, men så taler vi 100 millimeter«, har den svenske redningsleder sagt til svenske Expressen TV.