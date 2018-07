Efter anklager om sexmisbrug: Amerikansk kardinal trækker sig Theodore McCarrick, der var med til at udnævne Pave Benedict XVI, har meddelt Pave Frans, at han gerne vil frasige sig sin kardinaltitel.

Pave Frans har godkendt, at den amerikanske kardinal Theodore McCarrick frasiger sig sin titel på baggrund af anklager om seksuelt misbrug, der involverer en 11-årig dreng. Det skriver nyhedsbureauet AP.

88-årige Theodore McCarrick var indtil 2006 ærkebiskop i Washington D.C. I 2001 udnævnte Pave Johannes Paul II ham til kardinal. Det betød, at McCarrick blandt andet var med til udnævne Pave Benedict XVI, da han blev valgt som pave i 2005, efter Johannes Pauls død.

Men efter anklagerne om seksuelt misbrug, har han nu anmodet om, at frasige sig titlen som kardinal.

Paven har efterfølgende beordret, at McCarrick »suspenderes fra at øve noget offentligt præsteembede«, siger Vatikanet ifølge AP. I stedet skal han dedikere sit liv til bøn og anger, indtil at kirkens rettergang har fundet sted.

Det er en nu voksen mand, der går under navnet James, der lørdag fortalte AP om, hvordan McCarrick havde misbrugt ham, da han var 11 år gammel.

Ekskursionen er også gået langt hurtigere, end man normalt oplever, når den katolske kirke bliver mødt af anklager om seksuelt misbrug. Eksempelvis tog det to år, før den skotske kardinal Keith O'Brien fik frataget sin titel, efter han blev anklaget for at have begået seksuelt misbrug.

Anklagerne mod McCarrick er dog ikke nye. Allerede i 2000 skulle Vatikanet være blevet orienteret om anklagerne. Det afholdte dog ikke den daværende pave Johannes Paul II fra at udnævne McCarrick til kardinal.