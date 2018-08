Amerikanerne nominerer rekordmange kvinder til midtvejsvalg I går blev en historisk aften for de amerikanske kvinder, da valgresultaterne af de foreløbige primærvalg lå klar. Der kan stadig nå at blive nomineret mange flere kvinder til valget.

Til det amerikanske midtvejsvalg i november til Kongressen får vælgerne bedre mulighed end nogensinde før for at sætte deres kryds ved en kvinde.

Republikanerne og Demokraterne er i fuld gang med at vælge deres kandidater til kongresvalget om tre måneder. De såkaldte primærvalg er ikke færdige endnu, men foreløbig er der nomineret 168 kvinder, og det slår den hidtidige rekord på 167 nomineringer, skriver BBC. Kandidaterne mangler dog stadig at blive valgt i 13 stater, så der kan nå at blive nomineret mange flere kvinder.

Kongressen består af to kamre: Senatet og Repræsentanternes Hus.

11 af kvinderne er foreløbigt nomineret til valget i Senatet, og det er én mere end den hidtidige rekord fra 1994.

Derudover er 157 kvinder blevet nomineret til Repræsentanternes Hus, men mindst 173 kvinder vil blive nomineret. Det skyldes, at der er opstillet kvinder, der ikke vil møde en mandlig modkandidat.

Få kvinder i Kongressen

I øjeblikket bliver under 20 procent af pladserne i kongressen besat af en kvinde, og de rekord mange nomineringer bliver stadig overgået af mængden af mandlige nominerede.

Bevægelsen er blevet kaldt 'den lyserøde bølge', og den ses af mange som en reaktion på valget af Donald Trump. På den måde ses valget som en videreførelse af den historiske Women’s March, der for første gang blev holdt i januar 2017, og som bliver betragtet som den største demonstration i USA's historie.

De nye nomineringsrekorder skyldes i høj grad Demokraterne. De overgår klart Republikanerne, når det kommer til antallet af opstillede kvinder. 356 kvinder har Demokraterne opstillet, og det er næsten tre gange så mange som Republikanernes 120 kandidater. Det viser en optælling fra Center for American Women and Politics.

I forbindelse med primærvalget er der allerede blevet sat adskillelige ligestillingsrekorder.

En af dem er Rashida Tlaib, der vil blive den første muslimske kvinde i Kongressen. Hun har vundet en nominering hos Demokraterne i Michigan, og da Republikanerne ikke opstiller en modkandidat, er hun sikker på at få en plads i Kongressen. Hun bliver også det første kvindelige kongresmedlem med en palæstinensisk baggrund.

En af de kvinder, der tirsdag aften var med til at sætte rekorden, er Gretchen Whitmer, der er blevet nomineret i Michigan. Her opstiller demokraterne fire kandidater, og de er allerede kvinder.