Så havde Sverigedemokraternas leder ellers talt sig varm: Det går helt ad helvede til i Sverige. Vi går efter hele pakken

Valg i Sverige

9. september går svenskerne til valg. De har længe skævet med rædsel til indvandrerdebatten og den hårde udlændingekurs i Danmark, men efter flygtningekrisen i 2015 kan de ende med at overhale os indenom. Det højrenationale parti Sverigedemokraterna kan blive landets største.

Politiken tager på rundrejse i Sverige for at undersøge, hvad der optager vores naboer op til det mest spektakulære valg i mands minde. Over otte forskellige stop taler vi med asylansøgere, sverigedemokrater, nye og gamle feminister, rendyrkede racister, gamle indvandrere og uimponerede nordboere.

Serien forløber over de kommende tre uger med følgende historier:

FLYGTNINGENE. På asylcentret i Vrigstad hører vi om drømmen om Sverige, der ender lige der.

IDYLLEN. Vi kører til Vimmerby, hvor højrenationalisterne går og er bekymrede over indvandrere midt i al den Astrid Lindgrenske idyl.

FAMILIEN. I Malmö besøger vi Joel og Lina, der opdrager deres to døtre feministisk.

FEMINISTERNE. De svenske feminister får hård kritik, da vi møder dem i Stockholm. De svarer tålmodigt igen.

VÅBNENE. Vi tager på Alfred Nobel Museum i Karlskoga, hvor både dynamitten og fredsprisen har hjemme. For at tale lidt om dobbeltmoral.

NYNAZISTERNE. I Ludvika får vi de rendyrkede racister i tale, da vi sætter den nordiske modstandsbevægelse stævne.

INDVANDRERNE. Integrationsgruppen i det svenske politi viser os rundt i Göteborgs udsatte boligområder. Hvor de gamle indvandrere giver deres bud på svenskheden i dag.

UDKANTEN. Til sidst får vi lov at læne os tilbage med de lokale i Norrbotten og snakke lidt og det politiske hysteri, der foregår nede sydpå.

