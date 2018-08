Sammenstød og politivold: Rumænere fortsætter protester mod korruption I weekenden kom det til voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter i Bukarest. Befolkningen er nu mobiliseret til nye aktioner, vurderer ekspert.

De protester mod den rumænske regering, der i weekenden førte til voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter, ser ud til at fortsætte. I weekenden var omkring 100.000 mennesker samlet foran parlamentet i Bukarest, ligesom der var demonstrationer i flere andre byer landet over.

Tusindvis af rumænere, der bor og arbejder i udlandet, var taget hjem til hovedstaden for at deltage i weekendens arrangementer på Victoriei-pladsen mod den socialdemokratiske regering. Demonstranterne kræver, at regeringen træder tilbage, og at lovene om korruption ændres.

Aktivisterne blev mødt med stor brutalitet af politiet og det rumænske gendarmkorps. Vandkanoner, tåregas og knippelslag kom i anvendelse over for det store flertal af fredelige aktivister, angiveligt fordi politiet havde spottet enkelte voldelige elementer.

Ifølge udenlandske medier blev familier med børn, ældre og journalister ofre for regulær politivold, i alt 455 personer måtte efterfølgende behandles for skader efter sammenstødene, heriblandt også et par politibetjente.

»Jeg fordømmer på det kraftigste politiets brutale indgriben, der var uforholdsmæssig voldsom, i forhold til hvordan størstedelen af de fremmødte på pladsen opførte sig«, skrev Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, efterfølgende på Facebook.

Tre statsministre på et år

Præsidenten, der tilhører det liberale parti PNL og flere gange i stærke vendinger har kritiseret den socialdemokratiske regering, kræver, at indenrigsministeriet forklarer politiets brutalitet.

»Allerede nu kan man slå fast, at politifolkenes indsats havde den modsatte effekt af det, regeringen ønskede. De ville skræmme deres modstandere, men i stedet har deres voldsomme indsats mobiliseret befolkningen til flere protester. Så det vil fortsætte«, siger den politiske analytiker Oana Popescu.

Efter hendes vurdering ville de aktioner mod regeringen, der efterhånden har varet i nogle uger, formentlig være gået i sig selv, hvis ikke politiet havde sørget for at antænde befolkningen med sin hårdhændede indsats. »Egentlig var der ikke rigtig noget formål med weekendens demonstrationer. De var mest arrangeret, fordi de mennesker, der arbejder i udlandet, og som mange her i landet er afhængige af rent økonomisk, er kommet hjem på ferie. De skulle også have mulighed for at protestere«, siger Oana Popescu, der vurderer, at demonstrationerne formentlig vil fortsætte i nogle uger.

»Efteråret kan blive heftigt, hvis ikke regeringen bøjer sig og ændrer på loven om korruption og justitsvæsen. Rumænien overtager formandsposten i EU 1. januar, og til den tid vil regeringen meget gerne have, at der er fred og ro i landet, så det internationale omdømme ikke lider skade«, siger hun.

Allerede nu har de omfattende demonstrationer ført til, at regeringen, der ledes af statsminister Viorica Dancila, har nedsat en undersøgelseskommission, som skal vurdere, hvad der gik galt ved weekendens demonstrationer.

Viorica Dancila har været statsminister siden januar i år, hvor hun blev valgt som partiformand for socialdemokratiet, PSD, og Rumæniens første kvindelige statsleder, efter at hendes forgænger, Mihai Tudose, blev væltet af et mistillidsvotum i sit eget parti.

Hun er Rumæniens tredje statsminister på et år. Socialdemokraterne kom til magten ved valget i 2016. Sidste år kostede et forslag om at lempe straffen for korruption partiets justitsminister, Florin Iordache, posten, og senere måtte hele regeringen gå af.