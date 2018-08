Midtvejsvalg i USA: Christine Hallquist er den første transperson på guvernør-stemmesedlen Ved det amerikanske midtvejsvalg til november kan USA få den første transkønnede guvernør. Vermont nominerede i går Christine Hallquist som demokratisk kandidat.

Den nordøstamerikanske stat Vermont kan blive den første delstat i USA's historie, som får en transkønnet politisk leder.

Vermonts vælgere nominerede tirsdag Christine Hallquist, der stiller op for Demokraterne. Hun er den første transkønnede guvernør-kandidat i amerikansk historie.

»I aften har vi skrevet historie. Jeg er så stolt over at være Demokraternes ansigt udadtil«, sagde hun kort efter valgsejren ifølge New York Times.

Christine Hallquist er en af meget få transpersoner i amerikansk politik. Derfor er hendes sejr et stort skridt på vejen, lyder det fra LGBTQ-forening.

»Christines sejr er et definerende øjeblik for fremskridt af transpersoners ligestilling, og det er især bemærkelsesværdigt, fordi der er så få transkønnede folkevalgte på alle politiske niveauer«, siger Annise Parker ifølge New York Times. Hun er direktør for LGBTQ Victory Fund, som er en organisation, der støtter homoseksuelle og transkønnede politikere og kandidater i USA.

Blandt i alt fire demokratiske kandidater i Vermont løb Christine Hallquist med 48 procent af stemmerne. Den næstmest populære demokratiske kandidat fik 22 procent af stemmerne.

Hvis Christine Hallquist bliver delstatens næste guvernør, vil Vermonts indbyggere få en mere grøn energipolitik, samt adgang til bredbånd i alle dele af staten, fortæller hun til The Guardian.

8. november 2016 gjorde forskellen

Christine Hallquist arbejdede som administrerende direktør i et forsyningsselskab, inden hun besluttede at tage springet, sige op og stille op som Demokraternes guvernør.

Det var amerikanernes valg af Donald Trump som landets præsident, der fik hende til at gå ind i politik.

»8. November 2016 fik mig til at indse, at verden ville blive anderledes«, har hun tidligere sagt til The Guardian.

»Mange af os her i landet græd tårer over det, der skete 8. november«.

Ved præsidentens indsættelse rejste hun sammen med hundredtusinde andre til Wasthington D.C. for at deltage i den Women's March, som fik hele verdens opmærksomhed.

Christine Hallquist er en af i alt fire transkønnede kandidater i USA, som lige nu arbejder for at komme på stemmesedlerne ved det forestående valg. Her skal amerikanerne vælge guvernører, som skal lede delstaterne, og medlemmer til Kongressens to kamre: senatorer til Senatet og repræsentanter til Repræsentanternes Hus.

Opmærksomhed på transpersoner

Christine Hallquists republikanske modkandidat i Vermont bliver delstatens nuværende guvernør, Phil Scott, som har siddet i en valgperiode.

Ifølge det amerikanske medie Vox har han været populær hos delstatens vælgere, men er gået en smule tilbage, efter han har indført flere stramninger af våbenlovgivningen.

Meningmålinger fra juli pegede dog stadigvæk på Phil Scott, som den mest populære kandidat, skriver New York Times.

Men den historiske nominering kan give Christine Hallquists kampagne ekstra opmærksomhed.

»Hun kommer til at rejse flere penge og få sit budskab længere ud«, vurderer Eric Davis, som er professor emeritus ved Milldebury College.

»Selv hvis ikke hun skulle blive valgt som guvernør, vil hendes kampagne være det største bidrag til at skabe opmærksomhed omkring de udfordringer, som transpersoner møder«, siger han til New York Times.