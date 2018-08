Brasilianere i grænseby angriber migranter fra Venezuela og river deres huse ned Den foreløbig kulmination på spændinger i grænseområdet fik i weekenden 1.200 venezuelanere til at flygte tilbage til deres land.

Indbyggere i en grænseby i det nordlige Brasilien ødelagde i weekenden lejre beboet af migranter fra Venezuela.

Hændelsen er en af de alvorligste reaktioner på den stadig større gruppe af venezuelanere, der flygter til nabolandet Brasilien.

Efter at migrantlejre i grænsebyen Pacaraima kom under angreb lørdag, er op mod 1.200 venezuelanere flygtet tilbage til det land, de havde forladt, siger militærtalsmænd.

Det kan ikke passe, at der er sat så mange penge af til at håndtere migrationen, men ingen til at hjælpe os João Borges, præst

Urolighederne i den største brasilianske kommune langs grænsen mellem Brasilien og Venezuela begyndte, efter at en lokal handlende sagde til myndighederne, at han var blevet overfaldet af venezuelanere fredag aften, fortæller lokale indbyggere og myndigheder.

Myndighederne sagde søndag, at angribernes identitet og nationalitet ikke var blevet bekræftet.

Lørdag morgen gik indbyggere i Pacaraima på gaden for at protestere over migrantstrømmen og dens konsekvenser for deres livskvalitet.

De beskyldte myndighederne for at gøre for lidt for at styre tilstrømningen af migranter.

»Formålet var ikke at løfte en anklagende pegefinger over for venezuelanerne, men at klage over, at staten er så fraværende i vores by«, siger João Kleber Soares Borges, medlem af Pacaraimas handelsstandsforening.

»Det kan ikke passe, at der er sat så mange penge af til at håndtere migrationen, men ingen penge til at hjælpe os«.

FAKTA Venezuelas krise Venezuela har verdens største kendte olieforekomster. Landets inflationskrise skyldes blandt andet, at olien står for 95 procent af eksportindtægterne. Faldende oliepriser i tiden efter 2014og omfattende sociale udgifter har slået bunden ud af statskassen. Tidligere præsident Hugo Chavez indførte i sin regeringstid (1999-2013) faste priser på en række basisvarer. Det fik firmaer til at opgive produktionen af disse varer og skabte knaphed på fødevarer. Regeringen skal godkende borgere, der ønsker at veksle valuta til for eksempel dollars. Det har skabt et omfattende sort marked og inflation. Hyperinflationen er blevet næret af, at regeringen flere gange har startet seddelpressen og hævet mindstelønnen for at bevare sin popularitet. Vis mere

Demonstranter angreb lejr

På et tidspunkt begyndte nogle af demonstranterne med megafoner at råbe slagord mod venezuelanerne, og den fredelige demonstration udviklede sig til et improviseret angreb på migranternes boliger.

Det ses på videooptagelser lavet af lokale, som blev indsamlet af Érica Figueredo, en lokal tv-journalist.

Nogle af demonstranterne satte ild til telte. En mand rev et primitivt skur ned med en bulldozer, og lokale indbyggere bakkede ham hujende op.

Panikslagne venezuelanere fyldte i al hast deres ejendele i tasker og stillede sig i kø ved grænseovergange for at komme hjem til deres land.

På et tidspunkt flygtede nogle af venezuelanerne ligefrem op i bakkerne, forfulgt af brasilianere.

Jesús López Fernández de Bobadilla, en spansk præst, der fortæller, at han har boet i Pacaraima i ni år, mener ikke, at urolighederne bør komme som en overraskelse, i betragtning af det pres migrationskrisen har lagt på byen med 12.000 indbyggere.

Kritik af den åbne dørs politik

I de senere uger er der daglig kommet 800 venezuelanere over grænsen til Pacaraima.

Mange af dem bliver længe i byen, fordi de er for fattige eller for syge til at fortsætte mod større byer.

Alligevel siger Bobadilla: »Pacaraimas reaktion er et skammeligt eksempel på et stærkt og voldeligt fremmedhad«.

Brasilien har taget imod titusinder af de cirka 2,3 millioner venezuelanere, der i de senere år er flygtet fra deres land i en stadig stærkere strøm.