Russiske hackere har udset sig nye mål i USA: Konservative, der kritiserer Trump og Putin, står for skud Microsoft har afsløret en række forsøg på at hacke konservative tænketanke forud for midtvejsvalget i november.

FOR ABONNENTER Den russiske militære efterretningsenhed, der forsøgte at påvirke valget i USA i 2016, har tilsyneladende udset sig en ny skydeskive: konservative amerikanske tænketanke, der har brudt med præsident Trump, og som anbefaler fortsatte sanktioner mod Rusland eller arbejder for at overholdelse af menneskerettighederne. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind