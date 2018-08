Pistoler og kørselspenge bringer Sveriges store borgerlige parti i knibe

Skjorten er nystrøget, håret sidder millimeterpræcist, og slipseknuden har den korrekte størrelse i forhold til skjorteflippen, når Ulf Kristersson tropper frem på tv-skærmen. Han er formand og statsministerkandidat for Moderaterna, Sveriges store borgerlige parti.

Men bag den velklædte facade står Moderaterna midt i en svær valgkamp. SVT’s seneste meningsmåling viser, at kun 18 procent af vælgerne vil sætte deres kryds hos det liberalt-konservative samlingsparti til valget 9. september. Ved sidste valg fik Moderaterna over 23 procent af stemmerne, så det er en tilbagegang på 5 procentpoint.

Det er i sig selv en grum vælgerlussing til Ulf Kristersson, der har været formand næsten et år. Endnu værre er det dog, at vælgerlussingen kommer, samtidig med at de svenske vælgere også er utilfredse med den nuværende socialdemokratiske regering. Mange svenske vælgere søger nye løsninger på problemer med integration, retsområdet og klima. Men den svigtende opbakning i meningsmålingerne tyder på, at de ikke tror, at Moderaterna har svaret. De søger eksempelvis mod Sverigedemokraterna, der står til en fremgang på små 10 procentpoint.

Serie Svensk valgkamp Meningsmålingerne viser, at der kan blive vendt op og ned på den svenske Riksdag. Valgkampen har i høj grad handlet om de mange migranter og flygtninge, der er kommet til Sverige de seneste år. Politiken dækker valgkampen løbende og rejser rundt for at tale med svenskerne om, hvad den politiske omvæltning gør ved landet.

Moderaterna kan ikke engang selv blive enige om, hvad løsningerne skal være. I det splittede parti vil den ene liberale gruppering diskutere skatter. En anden vil diskutere integration og retspolitik, samt om man kan gå i regering med Sverigedemokraterna, siger Jonas Hinnfors, der er professor i statskundskab ved Göteborgs Universitet. »Kristersson har en svær opgave som partileder, men han har alligevel undgået store fejltagelser indtil videre. Han har dog heller ikke overbevist vælgerne endnu, for han er ikke særlig overbevisende i tv-debatterne, hvor man skal aflevere et budskab på 30 sekunder«, siger Jonas Hinnfors.

Tankeløs omgang med våben

I denne uge er slemt blevet værre for Moderaterna, hvor to af partimedlemmerne i det svenske parlament, Riksdagen, er blevet ufrivillige hovedpersoner i valgkampen. Sagerne risikerer at stjæle al fokus fra partiets valgkampagne, og de viser, hvor store forskellene kan være i den pæne Ulf Kristerssons parti.

Den første hovedperson er det 31-årige riksdagsmedlem Hanif Bali. Han er i forvejen kendt som en kontroversiel politiker, og forleden delte han et billede på Instagram, hvor han stod med to pistoler i hånden. På billedet stod der: »Hanif & DN (avisen Dagens Nyheter, red.) at war«.

Det var ganske vist satiresiden Mjölbypartiet, der havde lavet billedet, men Hanif Bali delte billedet på sin egen Instagram-konto og skrev selv: »Press E to destroy DN«.

Billedet er siden blevet slettet, men et andet billede ligger stadig på hans konto. Her står han på en skole og poserer med en AR-15 – en halvautomatisk riffel. Netop dette våben er blevet brugt ved flere skoleskyderier i USA.

Det har affødt en massiv kritik af Hanif Bali, der har siddet i Riksdagen siden 2010. Siden historien kom ud i de svenske medier, har han ikke ønsket at tale med nogen journalister. Han har også afvist et interview med Politiken og udtaler sig kun på Twitter, Instagram og Facebook. Her har han blandt andet kaldt de svenske journalister for »dumme«.