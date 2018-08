Udviklingsministeren vil give 70 millioner, så FN kan rette op på sit pengespild FN's udviklingsarbejde skal effektiviseres kraftigt, for at de penge, der bliver doneret, kan blive til konkrete resultater.

Regeringen vil donere 70 millioner kroner til et ambitiøst FN-program, der skal reformere organisationen indefra.

Det fortalte Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) tirsdag på et møde med FN's vicegeneralsekretær, Amina Mohammed, i Udenrigsministeriet.

Kritikken af det nuværende system har blandt andet gået på, at FN's mange underorganisationer arbejder så egenhændigt, at nye udviklingskroner skal ledsages med krav om, at FN-organisationerne skal samarbejde.

Derfor skal organisationen gøres mere strømlinet, og arbejdet i de lande, hvor FN er til stede, skal centreres omkring FN's landechefer. Ikke i de mere end 50 fonde, programmer og underorganisationer, som det sker i dag.

På den måde skal FN effektivt kunne videregive de milliarder af dollars, organisationen bruger på udviklingsarbejde, og det arbejde kræver ifølge Amina Mohammed en investering på 290 millioner dollars.

»FN skal være i stand til at udføre sit formål, og denne reform handler om at gøre det. Så kan vi lave resultater, som du kan mærke og føle som skatteyder«, siger vicegeneralsekretæren, efter udviklingsministeren har fortalt nyheden om det danske bidrag.

Det handler helt konkret om, at hvis FN skal nå sine mål for 2030 om blandt andet handler om at afskaffe sult og fattigdom, har organisationen brug for hjælp. Og den hjælp skal også komme fra private virksomheder, som skal kunne se en god forretning i at handle med udviklingslandene, og derfor skal FN vise, at deres eget system fungerer gnidningsfrit.

»Den private sektor vil ikke arbejde for et nå 2030-målene, hvis den ikke kan se en god platform og et organiseret FN-system«, siger Amina Mohammed.

Amina Mohammed er i øjeblikket på rundtur i FN's medlemslande for at samle penge ind til at FN's reformarbejde.

De mange penge skal nemlig på sigt fører til besparende effektiviseringer i FN's udviklingsarbejde, der skal gøre det mere attraktivt for private virksomheder at handle i udviklingslande.

»Det er en god investering, der får et meget stort afkast i de afrikanske og sydøstasiatiske lande«, siger Amina Mohammed.

»FN-systemet skal være bedre koordineret, sammenhængende, forbedre effektiviteten og medtænke virksomheder«

Beslutningen om reformerne blev truffet af FN's generalforsamling den 31. maj, og vicegeneralsekretær Amina Mohammeds opgave er at sikre, at reformen bliver til virkelighed.

De første 10 millioner danske kroner er allerede blevet afsat af regeringen. De sidste 60 millioner kroner bliver øremærket i det finanslovsforslag, som regeringen fremlægger i morgen.

»Det er for at vise, at vi har et FN, der kan handle efter formålet«, siger Ulla Tørnæs.

»For et lille land som Danmark er et stærkt FN og en international retsorden en meget vigtig prioritet. Det er også grunden til, at vi støtter alt det arbejde, der er lavet for at reformere den del af FN, der arbejder med udviklingsprogrammer«, siger udviklingsministeren.

Har I stillet nogle krav, der skal opfyldes, når I giver de her penge?

»Det, vi støtter, er implementering af dette reformprogram, så det faktisk sker«, siger Ulla Tørnæs, inden FN's vicegeneralsekretær uddyber:

»Og det program er meget specifikt, så du vil se resultater af investeringen. Der er meget specifikke krav i resolutionen, om at FN-systemet skal være bedre koordineret, sammenhængende, forbedre effektiviteten og medtænke virksomheder«, siger Amina Mohammed.